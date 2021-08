Edin Dzeko achève son transfert à l’Inter Milan

L’Inter Milan a officiellement annoncé la signature d’Edin Dzeko de l’AS Roma. L’attaquant deviendra le premier Bosniaque de l’histoire à jouer pour les Nerazzurri.

L’Inter Milan signe Edin Dzeko

L’attaquant arrive en remplacement de Romelu Lukaku

Edin Dzeko est enfin un joueur de l’Inter Milan. Le Bosniaque a officiellement terminé son transfert de l’AS Roma sur un transfert gratuit qui permettra à Roma de toucher 1,5 million d’euros si les Nerazzurri se qualifient pour la Ligue des champions la saison prochaine. Il a signé un contrat de deux avec les vainqueurs en titre de la Serie A qui le garde au club jusqu’en 2023.

Dzeko a été l’un des attaquants prolifiques de Serie A au cours des dernières saisons. Depuis qu’il a rejoint la Roma en 2015, le Bosniaque a marqué 85 buts en championnat en 199 matches avec les Giallorossi. L’Inter Milan espère voir Dzeko reproduire cette forme après la défaite du meilleur buteur de la saison dernière, Romelu Lukaku.

Ce qui a été dit?

S’adressant au site Web du club, Dzeko a déclaré: «C’est génial d’être ici. Je suis ravi. C’est une grande opportunité pour moi et je tiens à remercier l’entraîneur et les directeurs d’avoir montré tant de confiance en moi et de croire que je peux encore faire une différence. L’Inter est un grand club, les champions d’Italie, et j’ai vu ce qu’ils font au cours de mes six années en Serie A. Maintenant, je vais pouvoir jouer pour eux moi-même et j’en suis ravi. J’ai hâte de sortir avec mes nouveaux coéquipiers. Je viens juste d’arriver mais je sais que l’Inter a une équipe pleine de stars. Je suis sûr que nous allons nous amuser et les fans aussi. Un grand bonjour à tous. Je vais tout donner pour ce club.

Parlant de son nouveau manager, Dzeko a déclaré : « Je lui ai parlé et nous en avons plaisanté. Il a dit : ‘Enfin, nous ne sommes pas dans des camps opposés !’ Nous nous sommes affrontés à plusieurs reprises et je suis heureux de travailler avec lui car il a montré de quoi il est capable à la Lazio. J’ai hâte de m’entraîner avec lui.

