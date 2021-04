Edin Dzeko est officiellement l’ennemi moderne de Manchester United alors que l’attaquant de la Roma fait l’histoire d’Old Trafford lors du choc de la Ligue Europa

Edin Dzeko a eu 35 ans le mois dernier, mais l’attaquant vétéran n’a pas l’intention d’arrêter de marquer de si tôt.

Le leader de la Roma, qui a déchiré les défenses de la Premier League en cinq ans à Manchester City à partir de 2011, est de nouveau venu hanter l’opposition anglaise en marquant un but contre Man United en demi-finale de la Ligue Europa.

.

Dzeko a ramené sa maison de près à Old Trafford pour entrer dans l’histoire

Après que les Red Devils aient pris les devants en première période, l’équipe de Serie A a riposté de manière impressionnante.

Ils ont tiré à la maison après une décision de pénalité controversée avant que Lorenzo Pellegrino n’abatte Dzeko à bout portant pour effectuer un retour plutôt remarquable dans les 45 premières minutes.

Et une statistique remarquable est apparue à la suite de l’objectif de Dzeko qu’aucun fan de United ne voudra voir.

L’attaquant bosniaque est devenu le seul joueur à marquer contre Manchester United à Old Trafford dans les années 2000, 2010 et 2020.

Vous pouvez jeter un œil à son effort, ci-dessous…

C’est cet homme, Edin Džeko! 🔥 L’ancien attaquant de Man City marque à nouveau à Old Trafford. Super passe de Henrikh Mkhitaryan dans la construction 👏 # UEL pic.twitter.com/fJXsyIU88t – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 29 avril 2021

Le but signifie également que Dzeko a marqué contre United à Old Trafford pour trois clubs différents de trois pays différents dans trois compétitions différentes.

Dzeko a marqué sept buts en 23 apparitions pour la Roma au cours de ce qui a été une saison décevante pour l’équipe italienne.

L’attaquant a eu une remarquable carrière de buteur, ayant marqué 303 buts en 694 apparitions à son illustre temps dans le match.