L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani a été invité à signer pour Barcelone si l’occasion se présente.

Cavani a connu une belle première saison à Old Trafford, marquant 17 buts alors qu’il aidait les Red Devils à la finale de la Ligue Europa et deuxième de la Premier League.

Cavani n’a débuté que deux fois pour Man United cette saison

Cela a été une autre histoire ce trimestre, cependant, avec le retour de Cristiano Ronaldo au club, le temps de jeu de Cavani se réduisant.

L’Uruguayen a été lié à un déménagement à Barcelone et l’ancien homme de Man United, Dimitar Berbatov, pense que Cavani devrait sauter sur l’occasion, ajoutant qu’il y aura un bon salaire pour le joueur de 34 ans au crépuscule de sa carrière.

Berbatov a déclaré à Betfair : « Malgré une bonne saison la dernière fois, Cavani n’a pas assez joué. Quand quelqu’un comme Ronaldo entre dans le club, il prend tous les projecteurs, il joue tous les matchs et dans le monde du football, cela se produit.

« Ce n’est pas une situation juste parce que Cavani a si bien fait pour l’équipe la saison dernière, il a obtenu un nouveau contrat mais Ronaldo a pris sa place dans l’équipe. Ce n’est pas juste mais cela arrive dans le football.

L’arrivée de Ronaldo est la principale raison du manque de minutes de Cavani

« S’il y a une chance pour Cavani de quitter le club, s’il y a une offre de Barcelone, alors bien sûr il pensera à la prendre pour obtenir plus de football, et s’il obtient plus de temps de jeu en Liga alors je soutiendrai lui et lui dire ‘Allez là-bas et jouez, ça sonne comme une bonne affaire, beaucoup d’argent et vous n’avez plus 24 ans.’

« Barcelone a besoin d’un attaquant, et tout dépend de ce que Xavi veut de son équipe et de la façon dont il va jouer, mais s’ils manquent de puissance à l’avant.

«Je peux voir Cavani y aller, ne pas jouer tous les matchs, mais il sera un ajout solide et fournira des buts parce que c’est ce qu’il fait partout où il va.

« J’espère que Cavani aura tous les détails sur le Barça, comment ils s’entraînent, comment ils se préparent et ce qu’ils attendent de lui, puis il prendra une décision.

« Quoi que ce soit, le Barca est le Barca, et quand ils viennent vous demander, bien sûr, il est difficile de dire non. Avec Cavani qui ne joue pas à United, c’est une décision facile.

