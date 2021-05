Edinson Cavani “ de première classe ” place la barre haute pour les joueurs de Man United et Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood bénéficieront de le regarder.

Edinson Cavani a été une révélation lors de son passage à Manchester United et pourrait terminer sa première saison au club avec un autre trophée.

Il a profité d’un séjour chargé de trophées au Paris Saint-Germain avant de rejoindre United gratuitement l’été dernier.

.

Cavani est actuellement l’attaquant de premier choix de Man United

Il a peut-être 34 ans, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer a tenu à l’attacher pour une autre année et il est susceptible de mener la ligne de front lors de la finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Il y avait de gros points d’interrogation autour de son arrivée malgré le départ des géants français en tant que meilleur buteur de tous les temps, cependant, le vétéran a prouvé que ces sceptiques avaient tort avec 16 buts et cinq passes décisives en 38 apparitions sous un maillot des Red Devils.

L’âge de Cavani et le calendrier chargé en Angleterre et en Europe cette saison signifient que Solskjaer n’a pas été en mesure de le démarrer aussi souvent qu’il l’aurait souhaité.

Il donne l’exemple, non seulement avec ses performances sur le terrain, mais aussi avec son dévouement à son métier, son souci du détail en dehors du terrain et la façon dont il maintient son corps en parfait état pour mettre en scène des expositions qui démentent son âge.

“C’est l’une des petites raisons pour lesquelles il est si bon”, a déclaré le gardien de but de United Lee Grant à talkSPORT.

«Nous parlons de son professionnalisme. Ce à quoi cela ressemble au quotidien, c’est quelqu’un qui est si méticuleux dans sa routine.

. – .

L’âge n’est qu’un chiffre pour Cavani qui est toujours une machine à but à 34 ans

«Cela dépend de la façon dont il étire son corps, comment il se prépare à l’entraînement, comment il se réchauffe, ses routines de gym, comment il se rend au gymnase après l’entraînement, tout cela est absolument excellent.

«Quand j’entends le gaffer et d’autres joueurs parler de sa qualité, de son leadership, de son excellent modèle pour nos jeunes joueurs… c’est de cela qu’ils parlent.

Il a été comparé à un «Dieu grec», sans muscle gras et pur.

.

Cavani a brillé dans le maillot n ° 7

«Son pourcentage de graisse corporelle est étonnant», a déclaré une source à .. «Il est en forme et intense, et incroyable dans les airs. Il court comme un maniaque.

Malgré l’âge, en termes de football de toute façon, Cavani est sans doute l’un des joueurs les plus en forme du club en raison de la façon dont il prend soin de son corps.

Pendant son séjour en tant qu’agent libre l’été dernier, il a pratiqué le ballet à l’École nationale de ballet de son pays natal, l’Uruguay – il fait vraiment tout!

.

Cavani a pratiqué le ballet pendant son temps en tant qu’agent libre l’année dernière

Grant pense que la façon dont Cavani se conduit sur et en dehors du terrain sera inestimable pour Marcus Rashford, Mason Greenwood et Anthony Martial – de jeunes joueurs avec le monde toujours à leurs pieds à Manchester.

Le gardien de but a déclaré: «Il ne peut manquer d’avoir une forte influence sur ces gars parce que les choses qu’il fait au quotidien sont incroyables. Il est de première classe.

«Je le comparerais presque aux footballeurs américains avec leurs routines diligentes. Ils ne pratiquent pas seulement pour s’entraîner, ils pratiquent pour s’améliorer. Il fait ça comme aucun autre.

«Il est vraiment très intéressant à regarder sur le terrain d’entraînement. Si vous êtes Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial, vous regardez absolument ça.

«Je le suivrais partout avec un bloc-notes et je regarderais littéralement ce qu’il mange, comment il bouge, comment il s’étire, ce qu’il fait au gymnase parce qu’il est si bon.

«J’adore avoir des pros autour de moi comme ça parce qu’ils placent vraiment la barre très haut.»

Les fans ont enfin pu le voir en chair et en os et il y en aura plus en Pologne, ce qu’il ne peut pas attendre.

.

Greenwood apprenant de Cavani a porté ses fruits avec sa récente forme qui lui a valu une place dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020

“C’est une pure passion pendant les 90 minutes, le lien entre le joueur et le fan”, a-t-il déclaré à UEFA.com.

«Tous ces mois sans fans ont été difficiles. Cela a été une perte par rapport à l’essence du football, et je pense que le fait que maintenant les fans reviennent progressivement dans les stades aidera beaucoup.

«D’autant plus dans une équipe comme Manchester United, qui a une base de fans ardente et passionnée. Je pense que ce sera génial. Espérons que tout recommence à revenir à la normale. »