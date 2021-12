Edinson Cavani devient une « option sérieuse » pour Barcelone – rapport

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, serait en train de devenir une « option sérieuse » pour Barcelone avant la fenêtre de transfert de janvier.

Les buts ont été un problème pour les géants catalans cette saison. Le Barça n’a marqué que 23 fois en Liga et seulement deux fois en Ligue des champions jusqu’à présent en 2021-22.

Selon Mundo Deportivo, le sentiment à Barcelone est que la signature d’un buteur devient un problème vraiment urgent et qu’une option à faible coût est recherchée en janvier.

Cavani fait l’affaire car il est un buteur éprouvé et dans les derniers mois de son contrat à Old Trafford. L’Uruguayen est également confronté à une concurrence intense pour une place à United avec Marcus Rashford, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes.

Le rapport estime que le joueur de 34 ans attend toujours de voir comment il figure dans les plans du nouvel entraîneur Ralf Rangnick à Old Trafford, mais « des sources proches du joueur » estiment qu’il souhaitait déménager au Camp Nou.

Cavani a joué en France, en Italie et en Angleterre ces dernières années et MD a également ajouté qu’un déménagement en Espagne « mettrait la touche finale à sa carrière exceptionnelle ».

L’attaquant n’a jamais joué en Liga mais a frôlé un transfert à l’Atletico Madrid en 2020 avant de finir à Manchester United à la place.