Edinson Cavani donne aux fans de Manchester United ce qu’ils attendaient depuis 14 mois avec un but incroyable, mais Joe Bryan de Fulham gâche la fête

Edinson Cavani a accueilli les fans de Manchester United à Old Trafford de la manière la plus parfaite possible, avant que Joe Bryan de Fulham ne gâche l’ambiance lors d’un match nul 1-1 divertissant.

Après 14 mois sans supporters au Theatre of Dreams, l’Uruguayen a marqué un but qui valait la peine d’attendre.

.

C’était un moment de magie de Cavani

.

Areola n’avait aucune chance

La distance à partir de laquelle Cavani a ébranlé le gardien de but de Fulham Alphonse Areola était presque plus longue, déclenchant des scènes incroyables parmi les 10000 présents.

Le joueur de 34 ans, jouant devant les fans de United pour la toute première fois, leur a donné quelque chose à savourer après avoir repéré Areola hors de sa ligne et exécuté le dink parfait à environ 50 mètres.

Des objectifs comme celui-là méritent une foule, et avec Old Trafford vide depuis mars 2020, les célébrations ont donné l’impression d’une salle comble.

Cependant, la foule des Red Devils a été réduite au silence par un égaliseur en seconde période de Joe Bryan, qui a fait en sorte que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer devront attendre avant de pouvoir confirmer la deuxième place.

.

Fulham a donné un bon compte-rendu d’eux-mêmes bien qu’il ait déjà été relégué

Dans une nouvelle plus malheureuse pour Cavani, United a remis son prix Goal of the Season plus tôt dans la journée.

Il est allé à Bruno Fernandes pour un effort tout aussi audacieux, bien que beaucoup plus proche, lors du match nul 3-3 avec Everton en février.

Fernandes a également battu Cavani au titre du joueur de la saison, l’Uruguayen terminant troisième derrière Luke Shaw.

Nous nous demandons quel aurait été le résultat si les fans de United votaient ce soir …