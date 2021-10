Edinson Cavani en lice pour le choc de Leicester City après l’exemption de quarantaine – Man United News And Transfer News

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, n’aura pas à se mettre en quarantaine à son retour en Angleterre après son service international.

Suite à une dérogation introduite avant la pause internationale, les joueurs ayant visité les pays de la liste rouge devaient passer dix jours en quarantaine une fois de retour en Angleterre, à condition qu’ils soient complètement vaccinés.

Les restrictions ont maintenant été levées et les joueurs n’auront pas à subir la quarantaine obligatoire.

Cavani, avec Emiliano Martinez d’Aston Villa, Giovani Lo Celso et Cristian Romero de Tottenham, et Miguel Almiron de Newcastle sont les joueurs qui en seront exemptés.

Les pays de la liste rouge se trouvent désormais tous en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il s’agit de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Équateur, d’Haïti, du Panama, du Pérou et du Venezuela.

De plus, Man United est l’un des clubs avec Manchester City, Liverpool et Chelsea, qui envisagent d’affréter un avion privé pour que leurs joueurs sud-américains retournent au Royaume-Uni après la pause internationale.

Cependant, Fred devra s’isoler après avoir visité Columbia, un pays de la liste rouge.

Malgré le début de saison électrisant de Cristiano Ronaldo, Cavani apporte une dynamique différente à ses côtés.

Le rythme de travail de l’Uruguayen a joué un rôle majeur dans le but du Diable Rouge contre Villarreal en Ligue des champions.

Son affinité avec les fans jouera un rôle important, en particulier lors des matchs à Old Trafford.

De plus, United fait face à deux mois chargés et la rotation de l’équipe sera essentielle. Solskjaer sera impatient de récupérer Cavani et Fred et prêts pour l’action.