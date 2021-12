Edinson Cavani et Jesse Lingard: les fans de Manchester United ont dit à quoi s’attendre – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont appris à quoi s’attendre en ce qui concerne l’avenir de Jesse Lingard et Edinson Cavani avant la fenêtre de transfert de janvier.

Le duo a été lié à des départs récents du club et les supporters sont impatients de voir s’ils seront toujours à Old Trafford le premier février.

Selon ., Newcastle ne poursuivra plus Lingard pour le moment, et le joueur lui-même ne souhaite pas partir dans la fenêtre de janvier alors qu’il cherche à se frayer un chemin dans les plans de Rangnick.

Il est entendu qu’il n’y a pas de pourparlers contractuels entre United et lui pour le moment et rien n’est prévu pour l’avenir non plus.

Lingard préférerait se concentrer sur son football et envisagerait plutôt ses options cet été.

On pense que l’attaquant polyvalent est revenu à Old Trafford de West Ham cet été car on lui a dit qu’il jouerait un rôle plus important.

Le Telegraph, confirme tous les points principaux de . : que Lingard restera jusqu’à l’été, il se battra pour sa place, il examinera ses options à la fin de la saison, et enfin ses négociations de contrat n’ont abouti à rien.

La seule chose que The Telegraph ajoute à propos de sa situation, c’est que des clubs extérieurs à la Premier League le surveillent et qu’un prêt à West Ham n’est à nouveau pas une option.

Ils affirment également que, malgré tout le bruit autour de Cavani, Barcelone n’a encore fait aucune enquête.

L’Uruguayen expérimenté a eu une soudaine explosion de rumeurs affirmant qu’il était en route pour les géants de la Liga.

Certaines sections des médias ont donné l’impression que cela était presque sur le point d’être confirmé, tandis que d’autres ont insisté sur le fait qu’il y avait juste de l’intérêt mais rien de plus pour le moment.

Il y avait des rumeurs que Cavani était prêt à résilier son contrat et même accepter un salaire inférieur afin de revêtir le célèbre maillot de Barcelone.

Il semble que Xavi aime l’ancien homme du PSG après que Sergio Aguero ait été contraint à une retraite anticipée en raison de complications de santé.