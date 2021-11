Edinson Cavani: la star de Manchester United admet avoir subi une blessure difficile – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Edinson Cavani, s’est ouverte sur sa dernière blessure après avoir été récemment contrainte à l’arrêt.

L’Uruguayen expérimenté est un favori des fans depuis son arrivée, mais il a malheureusement également été troublé par de multiples blessures.

Selon le site officiel du club, Cavani a déclaré à El Observador : « Le problème était le suivant. Avant de commencer la saison, j’avais une gêne au tendon.

« Cela m’a fait passer quelques semaines jusqu’à ce que je commence à gagner quelques minutes [on the pitch] dans mon équipe. Je devais retourner en équipe nationale, toujours avec un peu de douleur, mais avec l’espoir que cela disparaisse.

«Ça s’améliorait mais, après Tottenham, ça a commencé à revenir.

«Ce sont des blessures difficiles. Et j’ai décidé d’avoir le traitement pour que ça ne continue pas à empirer, et de récupérer le plus tôt possible pour être en forme pour mon équipe et l’équipe nationale.

Les fans espèrent que la décision de Cavani sera justifiée et qu’il pourra profiter du reste de la saison sans blessure afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Malgré les arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, l’ancien du PSG a montré qu’il avait encore beaucoup à offrir.

En fait, de nombreux fans ont demandé que Cavani soit inclus dans le onze de départ car il est impressionné chaque fois qu’il a joué.

Son rythme de travail, sa ténacité et son instinct naturel de buteur ont fait de lui un atout précieux pour l’équipe, même avec le peu de minutes où il a joué.

De nombreux supporters ont souvent souhaité qu’il rejoigne le club quand il était plus jeune et peut-être moins blessé.

S’il l’avait fait, il ne fait aucun doute qu’il serait devenu une légende culte car il incarne naturellement de nombreuses choses que les fans ressentent fortement.

Cavani devrait partir à la fin de son contrat l’année prochaine, donc chaque blessure qu’il contracte le rapproche beaucoup plus de la fin de son séjour à United.