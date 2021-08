Edinson Cavani: la star de Manchester United est prête à reprendre l’entraînement – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Edinson Cavani, devrait reprendre l’entraînement en équipe première cette semaine alors que les options d’Ole Gunnar Solskjaer continuent de croître.

L’Uruguayen expérimenté n’a joué aucun rôle dans la pré-saison et n’est revenu que récemment à Manchester.

Il manquait à United de nombreux joueurs de l’équipe première lors des matches amicaux de cet été en raison de leurs stars internationales qui figuraient dans les Euros ainsi que dans la Copa America.

Cavani a joué un rôle crucial dans le succès de l’équipe de Solskjaer la saison dernière et de nombreux fans ont été ravis lorsqu’il a accepté de rester un an de plus.

L’espoir est qu’il puisse avoir un impact similaire sur cette campagne avec une équipe qui a jusqu’à présent été renforcée par les arrivées de Jadon Sancho et Edinson Cavani.

Cavani a été informé par United qu’il pourra reprendre l’entraînement à une certaine heure mardi – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 15 août 2021

The Peoples Person a déjà couvert l’actualité de Cavani lorsqu’il a été révélé qu’il avait été autorisé à prolonger ses vacances dans le cadre de son nouveau contrat, afin de passer du temps avec sa famille qui était séparée de lui depuis environ deux ans.

En théorie, s’il reprend l’entraînement mardi, cela devrait le rendre suffisamment en forme pour faire le banc pour le choc contre Southampton.

Mason Greenwood a mené la ligne contre Leeds United samedi et il est sûr de dire qu’il a revendiqué le poste d’attaquant dans le 5-1.

Cavani a combattu avec succès Anthony Martial la saison dernière pour ce rôle et il n’aura donc pas peur de ce nouveau défi.

Solskjaer s’appuiera sans aucun doute sur son expérience et ses buts naturels dans ce qui sera une longue campagne à venir.

La touche personnelle du légendaire Norvégien avec Cavani sera certainement payante lorsque le talentueux attaquant lui rendra la confiance qu’il a témoignée.