Edinson Cavani: l’attaquant uruguayen devrait arriver à Manchester jeudi – Man United News And Transfer News

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, devrait arriver en Angleterre ce jeudi, deux jours avant le premier match de Premier League du club contre Leeds United.

Cependant, selon les rapports, l’Uruguayen pourrait avoir besoin de s’isoler conformément aux restrictions de quarantaine qui lui sont imposées.

On me dit qu’Edinson Cavani rentrera probablement à Manchester ce jeudi et attend de savoir quelles règles de quarantaine s’appliqueront à lui à son arrivée #MUFC – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 9 août 2021

L’Uruguay figure sur la liste rouge du Royaume-Uni, ce qui signifie généralement que toute personne voyageant à partir de là devrait subir une période d’isolement de dix jours dans un établissement spécialisé.

Cavani est en vacances depuis la sortie de son pays en quart de finale de la Copa America et manquera le match d’ouverture de la saison de Man United.

Bien qu’il ait été blessé pendant plus de deux mois la saison dernière, le joueur de 34 ans a marqué 17 buts et a marqué son autorité dans le onze de départ.

Ses deux performances les plus notables sont survenues contre Southampton et Tottenham Hotspur en Premier League, où il a inscrit le but vainqueur.

En mai, l’Uruguayen a prolongé son contrat d’un an, Ole Gunnar Solskjaer le convainquant de rester.

Cavani avait eu des entretiens avec Boca Juniors sur un retour en Amérique du Sud avant de s’engager avec United pour une saison de plus.

L’attaquant vétéran s’est entraîné dur pendant son temps libre.

Il a mis en ligne une vidéo sur Instagram montrant son entraînement quotidien. Cavani serait impatient de revenir en pleine forme avant une saison prometteuse pour les Red Devils.

Solskjaer sera en effet confronté à un dilemme de sélection pour le match contre Leeds.

Sans son talisman, il devra compter sur Anthony Martial ou Mason Greenwood pour occuper le poste d’attaquant.