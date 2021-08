Edinson Cavani “ne rejoindra pas” Barcelone – rapport

Eh bien, c’était rapide. Moins d’une heure après que les rumeurs se soient intensifiées, Edinson Cavani ne rejoindra pas Barcelone en provenance de Manchester United, selon Fabrizio Romano.

Edinson Cavani ne rejoindra pas Barcelone. Il ne quittera pas Manchester United dans les dernières heures du marché, confirmé par toutes les parties concernées. #MUFC #FCB #DeadlineDay – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 août 2021

Le Barça recherchait un attaquant expérimenté lors de la dernière journée de la fenêtre de transfert et l’accord avec Cavani semblait être une excellente occasion de signer un buteur éprouvé comme assurance au cas où Sergio Agüero aurait des problèmes de blessure toute la saison, mais convaincre Manchester United de le vendre à un prix remise allait toujours être difficile.

Cela n’a pas non plus de sens pour United de laisser Cavani partir même avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Cavani ajoute de la profondeur et a été vraiment bon pour eux la saison dernière, et ils auront besoin de toute l’aide possible pour tenter de participer à une course au titre de Premier League empilée.

Il est peu probable que le Barça aille chercher quelqu’un d’autre avec un peu plus de 10 heures restantes (au moment d’écrire ces lignes), donc Martin Braithwaite et Sergio Agüero seront les attaquants de la saison. Yay?