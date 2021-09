Edinson Cavani parle de sa fierté de représenter Manchester United – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Edinson Cavani, a levé le voile sur son adversaire le plus coriace, son moment United préféré et plus encore dans le cadre d’une séance de questions-réponses dirigée par les fans.

Cavani commence par expliquer sa célèbre célébration de but «archer» sur le site officiel de United, qu’il révèle être un hommage personnel à l’histoire indigène de l’Uruguay.

Bien qu’il admette avoir joué contre de nombreux adversaires coriaces, il réserve une mention spéciale au pilier de la Juventus Giorgio Chiellini.

« J’ai toujours dit, et depuis longtemps maintenant, que le défenseur le plus difficile que j’ai rencontré était Giorgio Chiellini.

“Nous avons joué les uns contre les autres dans de nombreux matchs, et nous nous sommes affrontés sur tout le terrain, alors oui, je peux vous dire que Giorgio Chiellini a été le défenseur le plus dur que j’ai eu à affronter.”

À propos de son moment préféré dans un maillot de United, le joueur de 34 ans a déclaré: «Je pense que le simple fait de mettre le maillot de ce club signifie beaucoup. Il vous remplit de fierté chaque jour et vous rend fier à chaque jeu auquel vous jouez. Vous vous sentez heureux de pouvoir faire partie de ce club.

Bien qu’il ait été du côté des perdants lors de la finale de la Ligue Europa la saison dernière, Cavani s’est tout de même rassuré de porter le célèbre maillot rouge, déclarant : “Cela ne s’est pas avéré être la meilleure occasion pour nous, mais ce sont toujours des moments que vous pouvez vivre . Mais la plus grande source de fierté et de bonheur pour moi est d’avoir la chance de faire partie de ce club.

L’une des caractéristiques du jeu de l’Uruguayen est sa capacité infaillible à flairer les occasions. C’est une compétence qu’il conseille à tout attaquant en herbe de développer s’il veut atteindre ses sommets.

« Une bonne anticipation est vraiment positive », dit-il.

« Cela vous aidera et vous permettra de… trouver l’espace dans lequel vous pouvez marquer un but. »

Enfin, Cavani discute de l’ancien grand joueur de United avec lequel il aimerait le plus jouer pendant une saison complète. Et la réponse plaira certainement aux fans plus âgés des Reds.

« Je pense que Cantona serait une joueuse avec qui j’aurais aimé partager le terrain ici ! C’est à cause de son caractère et de la façon dont il a vécu son football. Et comme je l’ai dit, pour sa personnalité sur le terrain.

Les fans de United d’un certain millésime seraient pardonnés d’avoir hoché la tête en signe d’accord béat à la perspective d’Eric Cantona et d’Edi Cavani en tête d’une union de sept exceptionnels.

Deux favoris des fans, tous deux gagnants absolus et tous deux dotés du genre de compétence, de force et de charisme qui créent un culte instantané. En termes simples, c’est un match fait dans le paradis rouge.