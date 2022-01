Edinson Cavani persuadé d’ignorer le transfert après des discussions en clair avec le patron de Man Utd, Rangnick

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré avec confiance qu’Edinson Cavani n’ira nulle part dans la fenêtre de transfert de janvier après des discussions avec l’attaquant vétéran – mais un accord entre gentleman sur son prochain mouvement semble être défini.

Cavani est fortement lié à une sortie à Old Trafford après une diminution de son temps de jeu par rapport à la saison dernière. L’attaquant n’a débuté que quatre matches de Premier League cette saison. L’an dernier, il a joué 13 fois depuis le début de la compétition.

Le retour de Cristiano Ronaldo a sans aucun doute eu un impact sur la place de Cavani dans l’équipe. Ils sont capables de jouer ensemble, comme ils l’ont fait récemment contre Burnley. Cependant, en général, Rangnick aura tendance à choisir l’un ou l’autre.

Par conséquent, Cavani a réfléchi à son avenir. Il a été fortement lié à un transfert en janvier à Barcelone. Les géants de la Liga restent à la recherche d’un nouvel attaquant malgré l’arrivée récente de Ferran Torres.

Cependant, Cavani n’est plus à vendre et a reçu des assurances sur son rôle au cours de la seconde moitié de la saison.

Son contrat expire actuellement à l’été. En tant que tel, il est fort probable qu’il quittera ensuite le club en tant qu’agent libre. Et un accord de gentleman entre les deux signifie que Rangnick n’essaiera pas de changer d’avis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait informé des joueurs qu’ils pouvaient y aller en janvier, Rangnick a répondu : « Non. Mais je n’ai pas non plus dit à Edi qu’il ne pouvait pas partir. Je lui ai dit que si cela ne tenait qu’à moi, je voudrais qu’il reste. A ce titre, j’ai eu une conversation avec lui hier, il est venu dans mon bureau et nous avons parlé pendant près d’une demi-heure. Il m’a dit qu’il resterait définitivement et qu’il voudrait rester jusqu’à la fin de la saison.

« Non seulement parce que je lui ai dit qu’il devrait rester ou qu’il doit rester, il l’a fait en son propre nom et il m’a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu’à la fin de la saison et faire de son mieux et être un rôle modèle pour les jeunes joueurs. S’il doit jouer dès le début, il est disponible et il est content de jouer.

« Même s’il ne joue pas, il essaiera d’être le meilleur modèle possible pour les autres joueurs. Pour moi, c’est une bonne nouvelle car Edi fait partie de ces joueurs avec sa grande expérience.

« Avec sa mentalité, son éthique de travail, je pense qu’il pourrait vraiment être un modèle parfait pour les autres joueurs. »

Cavani, cependant, partira très probablement en été. Un transfert gratuit vers son Amérique du Sud natale semble probable, avec un certain nombre de clubs connus pour être passionnés.

Le Brésil pourrait changer pour Edinson Cavani

Avec un déménagement estival sur les cartes, un agent basé en Amérique du Sud, Andre Cury, estime qu’un transfert du côté brésilien de Corithians semble une option sérieuse et a une opinion différente sur la raison pour laquelle un transfert à Barcelone ne s’est pas concrétisé.

« Il est malheureux à United. C’est un gars que je connais déjà un peu sur son histoire parce que nous l’avons presque amené à Palmeiras l’autre fois », a déclaré Cury, via Torcedores.

« Edinson Cavani est un gars qui possède une ferme en Uruguay et aime être près de chez lui. Donc, dans ce sens, il pourrait y avoir une possibilité.

« Maintenant, évidemment, s’il a une offre de Barcelone, il ne viendra pas au Brésil. S’il n’a pas d’autre choix que Barcelone ou ce niveau d’un grand club qui joue en Ligue des champions, alors je pense qu’il y a une chance que l’accord se produise, oui.

Cury a ajouté: « Cavani est un grand nom et a les conditions techniques pour jouer pour Barcelone. Cela peut arriver non pas à cause du désir du club, mais à cause de l’enjeu économique.

LIRE LA SUITE: Bruno Fernandes donne une réponse révélatrice à la rumeur d’une sortie qui écraserait Man Utd