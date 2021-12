Edinson Cavani proche d’un accord avec le FC Barcelone alors que la sortie de Man United se profile – Man United News And Transfer News

Edinson Cavani est sur le point de quitter Manchester United dans la fenêtre de transfert de janvier pour rejoindre les géants espagnols du FC Barcelone.

Nous avons rapporté ici hier que le Barça ressemblait à un match paradisiaque pour l’Uruguayen. Les Blaugrana cherchent désespérément à signer un avant-centre capable de remplacer Sergio Aguero, qui a annoncé sa retraite cette semaine en raison de problèmes cardiaques.

Et selon Sport, basé à Barcelone, le joueur de United est en tête de liste et proche d’un accord avec l’équipe espagnole.

« Ferran Torres est une opération très coûteuse et, bien que tout soit encore ouvert pour signer l’ancien joueur valencien, d’autres possibilités sont également envisagées, notamment en termes de purs avant-centres », rapporte le média.

« Cavani est, en ce sens, le numéro un de la liste, celui qui [director of football] Mateu Alemany aime particulièrement le plus, qui est bien avancé dans les négociations avec lui et est maintenant en mesure d’offrir l’Uruguayen au personnel d’entraîneurs de l’équipe première.

Il y a deux questions en suspens selon le rapport. L’un est de savoir si un accord peut être conclu avec United et l’autre est l’état du problème de tendon en cours qui a vu Cavani manquer les 11 derniers matchs.

« Bien que le dossier soit avancé, tout est en attente d’une rencontre prévue dans les prochains jours avec Manchester United », précise Sport.

« De plus, ils attendent également de voir comment Cavani reviendra de la blessure au tendon d’Achille.

« Nous devrons attendre pour voir si l’Uruguayen est complètement rétabli sur le plan physique. »

Un problème à résoudre est de savoir si United exigera une sorte de frais de transfert, même s’il ne reste que six mois à Cavani pour son contrat. Il est également possible qu’ils bloquent complètement le transfert si le manager Ralf Rangnick s’inquiète d’un manque de couverture dans le rôle d’attaquant.

Cavani a failli quitter Old Trafford à la fin de la saison dernière, mais a été persuadé de rester par le manager de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer, qui l’a convaincu qu’il était désespérément nécessaire.

Cependant, les Reds ont ensuite signé Cristiano Ronaldo alors que la fenêtre de transfert se fermait et Cavani n’était plus l’attaquant de premier choix du club.

La présence de Ronaldo, les problèmes de quarantaine en début de saison et le problème persistant des tendons ont limité le joueur de 34 ans à seulement 274 minutes de temps de jeu cette saison, avec seulement deux départs.