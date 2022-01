Edinson Cavani reçoit une réponse sans équivoque au transfert de Man Utd de Rangnick

Edinson Cavani sera « définitivement » empêché de quitter Manchester United en janvier par Ralf Rangnick, a confirmé le manager par intérim.

Cavani est confronté à un avenir incertain à Man Utd après une diminution de son temps de jeu par rapport à la saison dernière. L’attaquant n’a débuté que trois matches de Premier League cette saison. L’an dernier, il a joué 13 fois depuis le début de la compétition.

Le retour de Cristiano Ronaldo a sans aucun doute eu un impact sur la place de Cavani dans l’équipe. Ils sont capables de jouer ensemble, comme ils l’ont fait récemment contre Burnley. Cependant, en général, Rangnick aura tendance à choisir l’un ou l’autre.

Par conséquent, Cavani a réfléchi à son avenir. Il a été fortement lié à un transfert en janvier à Barcelone. L’équipe de la Liga a besoin d’un nouvel attaquant après la retraite de Sergio Aguero en raison d’un problème cardiaque.

Les rumeurs de ces derniers jours ont indiqué que la piste pour emmener Cavani à Barcelone peut se refroidir. Même ainsi, des questions continueront d’être posées sur la place du joueur de 34 ans dans les plans de United.

Maintenant, le patron par intérim Rangnick – qui restera consultant pour le club au-delà de la fin de cette saison – a révélé qu’il avait eu de nombreuses discussions avec Cavani. Ce faisant, il a clairement indiqué que le Sud-Américain resterait sur place.

« Nous avons eu quelques conversations au cours des deux dernières semaines – probablement le joueur avec qui j’ai le plus parlé », a déclaré Rangnick.

«Je lui ai dit dès le premier jour que, pour moi, c’est un joueur très important. Il est probablement le seul à pouvoir jouer comme attaquant dos au but et face au but.

« Et, comme je l’ai dit, son professionnalisme, son éthique de travail sont tout simplement incroyables et je lui ai dit que je voulais désespérément qu’il reste jusqu’à la fin de la saison. Il le sait. Il sait aussi à quel point je le note et à quel point je le respecte, et c’est aussi la raison pour laquelle je l’ai joué dès le début avec Cristiano.

Cavani ne partira « certainement pas »

« Il sait que je ne le laisserai certainement pas partir. Je préférerais avoir un autre Edi en plus de cela, mais pour moi, il est clair qu’Edi doit rester.

Sur l’ensemble de son séjour avec United jusqu’à présent, Cavani a contribué 19 buts et six passes décisives en 49 apparitions.

Entre la Premier League et la Ligue des champions, il a inscrit deux buts en 10 matchs cette saison.

United doit cependant gérer sa charge de travail avec soin. En effet, Rangnick a récemment révélé que l’avant-centre avait demandé de ne pas commencer un match contre Newcastle le lundi 27 décembre en raison de doutes sur la forme physique.

Il a ensuite figuré dès le début dans leur match suivant, contre Burnley trois jours plus tard.

Il semble que Cavani aura plus d’opportunités d’ajouter à ses décomptes d’ici la fin de la saison. D’ici là, il aura atteint la fin de son contrat à Old Trafford.

