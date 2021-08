Edinson Cavani répond alors que les clubs de Premier League bloquent les joueurs du service international dans les pays de la liste rouge, avec des stars de Manchester United, Liverpool et Man City parmi celles qui ont refusé de voyager

Les joueurs de Premier League des pays figurant sur la liste rouge du gouvernement britannique n’iront pas en service international le mois prochain, a-t-il été confirmé.

Et la star uruguayenne de Manchester United, Edinson Cavani, semble avoir dénoncé la décision, alors qu’il répondait à la déclaration de l’élite sur les réseaux sociaux.

Cavani ne semble pas satisfait du fait que la Premier League le bloque de ses fonctions en Uruguay

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Liverpool avait décidé d’empêcher un certain nombre de ses joueurs clés de partir pendant la pause internationale en raison des craintes de COVID-19 – dont l’Egyptien Mohamed Salah et le trio brésilien Alisson, Fabinho et Roberto Firmino.

La Premier League a maintenant révélé que les 20 clubs étaient parvenus à une décision « unanime mais réticente » d’empêcher les joueurs de jouer pour leur pays.

Cette restriction s’applique à 60 joueurs de 19 clubs différents qui doivent se rendre dans des pays de la liste rouge et qui manqueraient plusieurs matchs pour leurs clubs en raison des règles de quarantaine s’ils jouaient.

Il est désormais très peu probable que Salah joue pour l’Egypte lors de la trêve internationale

Le communiqué ajoute : « Cela fait suite à la position actuelle de la FIFA de ne pas étendre son exception de libération temporaire pour les joueurs tenus de se mettre en quarantaine à leur retour de service international.

«De longues discussions ont eu lieu avec la FA et le gouvernement pour trouver une solution, mais en raison des problèmes de santé publique persistants concernant les voyageurs entrants en provenance des pays de la liste rouge, aucune exemption n’a été accordée.

« S’il était nécessaire de mettre en quarantaine au retour des pays de la liste rouge, non seulement le bien-être et la forme physique des joueurs seraient considérablement affectés, mais ils seraient également indisponibles pour se préparer et jouer dans deux tours de match de Premier League, une journée de compétition de clubs de l’UEFA et le troisième tour de la Coupe EFL.

“Cette période prend en compte 10 jours de quarantaine à l’hôtel au retour en Angleterre, mais n’inclut pas le temps supplémentaire qui serait nécessaire pour que les joueurs retrouvent leur forme physique.”

L’Uruguay figure également sur la liste rouge du Royaume-Uni et Cavani est clairement mécontent du verdict.

L’attaquant vétéran de Manchester United a publié une capture d’écran de la déclaration de la Premier League sur sa page Instagram, ainsi que trois gros points d’interrogation.

@CavaniOfficial21 sur Instagram

Il semble que l’attaquant de Manchester United et de l’Uruguay Edinson Cavani ne soit pas satisfait de la décision de la Premier League

Avec l’Égypte et le Brésil tous deux sur la liste rouge des voyages au Royaume-Uni, Salah, Firmino, Alisson et Fabinho risquent tous de manquer des matchs cruciaux de Premier League en septembre s’ils partent en mission internationale.

Les Reds ont maintenant déclaré aux fédérations de football égyptienne et brésilienne qu’ils n’étaient pas prêts à libérer leurs joueurs pour leurs prochains éliminatoires de la Coupe du monde tant que les règles de quarantaine restent en place.

L’Egypte affrontera l’Angola au Caire le 2 septembre, puis le Gabon trois jours plus tard, tandis que le Brésil affrontera le Chili le 3 septembre, l’Argentine deux jours plus tard et le Pérou le 10 septembre.

Manchester City a également adopté la même position que Liverpool et ne permettra pas à Ederson et Gabriel Jesus de se lier avec le Brésil. Leeds et Chelsea font également partie des clubs à avoir des joueurs sud-américains.

La fédération égyptienne a annoncé lundi sur son site Internet que Liverpool refusait de libérer Salah pour le match de qualification à la Coupe du monde contre l’Angola en Egypte.

Le coéquipier de Salah, Firmino, manquera également l’équipe du Brésil, ainsi qu’Alisson et Fabinho pour la même raison.

On pense que Liverpool conviendrait cependant à Salah de jouer contre le Gabon, car ils ne figurent pas sur la liste rouge du Royaume-Uni.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré : « Les clubs de Premier League ont toujours soutenu le désir de leurs joueurs de représenter leur pays – c’est une question de fierté pour toutes les personnes concernées.

“Cependant, les clubs sont arrivés à contrecœur mais à juste titre à la conclusion qu’il serait tout à fait déraisonnable de libérer des joueurs dans ces nouvelles circonstances.

« Les exigences de quarantaine signifient que le bien-être et la forme physique des joueurs seront considérablement affectés.

« Nous comprenons les défis qui existent dans le calendrier international des matchs et restons ouverts aux solutions réalisables. »

Le gardien de Man City, Ederson, pourrait également se voir refuser une convocation au Brésil

L’ancien as de la Premier League Gabriel Agbonlahor s’est joint à talkSPORT pour rendre son verdict sur la situation et a déclaré qu’il pouvait voir les deux côtés de l’argument.

“C’est difficile”, a déclaré l’ancien capitaine d’Aston Villa lors du petit-déjeuner talkSPORT.

“Vous pouvez comprendre d’où viennent les clubs, car ils paient de gros salaires pour les joueurs et ils pourraient finir par manquer un match, peut-être même deux matchs, et ce sont des joueurs essentiels.

«Mais du point de vue d’un joueur, il ne voudra pas manquer.

“Surtout ces joueurs brésiliens, ils adorent jouer pour leur pays, ils jouent trois matchs et l’un d’eux est contre l’Argentine – ils ont des matchs énormes !”

