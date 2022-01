Edinson Cavani restera un joueur de Manchester United ce mois-ci

Edinson Cavani restera un joueur de Manchester United en janvier, a confirmé le patron par intérim Ralf Ragnick.

L’avenir de l’Uruguayen était incertain, son contrat expirant à la fin de la saison.

Manchester United ne vendra pas Edinson Cavani ce mois-ci

Hors contrat cet été

Actuellement, il semble que Cavani quittera le club à la fin de la saison.

Le joueur de 34 ans est en fin de contrat à Old Trafford en juin et n’a pas encore accepté un nouvel accord avec le club. En conséquence, des spéculations ont surgi selon lesquelles United pourrait chercher à le vendre maintenant, au lieu de le perdre gratuitement.

Cependant, Ragnick – qui reste en charge par intérim – a écrasé ces rumeurs avant leur match contre les Wolves lundi soir.

« Nous avons eu pas mal de conversations au cours des deux dernières semaines – probablement le joueur avec qui j’ai le plus parlé », a-t-il déclaré en parlant à ..

«Je lui ai dit dès le premier jour que, pour moi, c’est un joueur très important.

«Il est probablement le seul à pouvoir jouer comme attaquant dos au but et face au but.

« Son professionnalisme, son éthique de travail sont tout simplement incroyables et je lui ai dit que je voulais désespérément qu’il reste jusqu’à la fin de la saison. Il le sait.

« Il sait aussi à quel point je le note et à quel point je le respecte, et c’est aussi la raison pour laquelle je l’ai joué [against Burnley] depuis le début avec Cristiano.

Rôle important à jouer dans la seconde moitié de la saison

Sous la direction du manager allemand, Cavani peut jouer un rôle important pour Manchester United au cours de la seconde moitié de la saison.

L’Uruguayen a joué sporadiquement sous la direction de l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer et n’a fait que sept apparitions dans l’élite jusqu’à présent cette saison.

Cependant, il est revenu en forme lors des derniers matchs, marquant lors d’un match nul 1-1 avec Newcastle United, ce qui lui a valu un départ dans le match suivant contre Burnley.

Ragnick a choisi de l’utiliser aux côtés de Cristiano Ronaldo, et c’est peut-être ainsi que l’Allemand le déploiera dans les prochains matchs.

Photo principale

Intégrer à partir de .