Edinson Cavani se rapproche du brillant record de buts d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Edinson Cavani est entré en jeu en tant que remplaçant à la mi-temps pour sauver un point pour Manchester United contre Newcastle ce soir.

Ce fut une piètre performance des Red Devils, qui ont vraiment eu de la chance de tirer quoi que ce soit d’un match dans lequel ils ont été dominés par une équipe menacée de relégation.

L’égalisation de Cavani était une deuxième morsure de cerise éraflée après qu’un tir plus net ait été bien sauvé par le gardien de Newcastle, Martin Dubravka.

Le talent de l’Uruguayen pour marquer après sa sortie du banc commence à écrire son nom dans le livre des records d’Old Trafford.

« Edinson Cavani a marqué six buts en 17 apparitions en Premier League pour @ManUtd en tant que remplaçant », a noté OptaJoe sur Twitter après le match.

‘… avec seulement quatre joueurs marquant plus de tels buts pour le club : Ole Gunnar Solskjaer (17), Chicharito (14), Marcus Rashford (9) et Anthony Martial (8). Super.’

6 – Edinson Cavani a marqué six buts en 17 apparitions en Premier League pour @ManUtd en tant que remplaçant, avec seulement quatre joueurs marquant plus de tels buts pour le club : Ole Gunnar Solskjaer (17), Chicharito (14), Marcus Rashford (9 ) et Anthony Martial (8). Super. #NEWMUN pic.twitter.com/DPVUnFTfwg – OptaJoe (@OptaJoe) 27 décembre 2021

Étant donné que Rashford et Martial sont sur la scène d’Old Trafford depuis six et sept ans, respectivement, le fait que le joueur de 34 ans soit si proche de leurs décomptes témoigne déjà de son brio devant le but.

Qu’il puisse les attraper, et même Javier Hernandez et l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer, pourraient dépendre de son séjour au club plus longtemps.

Il a été lié à un éloignement d’Old Trafford dans la fenêtre de janvier, les Corinthians et le FC Barcelone étant tous deux dans le cadre de sa signature.

La Juventus a également manifesté son intérêt.

Cependant, United hésitera à laisser Cavani partir à la mi-saison, surtout après des matchs comme celui-ci, ce qui a une fois de plus prouvé son immense valeur pour le club.