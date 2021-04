Edinson Cavani “ s’entretient ” avec Manchester United alors qu’il est “ séduit ” par son transfert à Boca Juniors

Edinson Cavani aurait eu des entretiens avec Manchester United afin d’obtenir un éloignement du club.

L’Uruguayen a fait partie intégrante de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison, l’attaquant apportant une expérience indispensable et inscrivant 10 buts pour le club.

. – .

Edinson Cavani a brillé lorsqu’on lui a donné l’occasion cette saison

Son contrat expirant en juin, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que sera le prochain mouvement de l’attaquant argentin.

L’ancien talisman de Naples est lié à un déménagement en Amérique du Sud, avec Boca Juniors intéressé.

Et selon le média argentin Depo, Cavani s’est récemment entretenu avec les chefs de United et a réitéré son intention de passer à autre chose.

Son père, Luis, avait précédemment déclaré à TyC Sports: «Mon fils ne se sent pas à l’aise en Angleterre et veut être à nouveau proche de la famille. Edinson va finir par jouer en Amérique du Sud.

«Je veux qu’Edinson joue dans une équipe qui se bat pour quelque chose d’important.»

.

Des clubs du monde entier demanderont la signature de Cavani à la fin de son contrat en juin.

Les discussions avec le club argentin Boca Juniors auraient été positives, son mécontentement d’être en Angleterre et son désir d’être à la maison signifient qu’un accord est réaliste.

Solskjaer a parlé de la situation contractuelle de l’attaquant en déclarant: «J’ai bien sûr gardé contact avec Edi. Nous gardons un dialogue ouvert et il ne sait toujours pas ce qu’il veut faire la saison prochaine, ce que je trouve bien.

«Ce n’a pas été une année facile, ni pour lui ni pour le reste du monde, cette saison, alors il veut encore du temps pour se décider.

Plus tôt dans le mois, le directeur a également admis que le fait que Cavani ne soit pas installé peut être le facteur le plus important de son départ, déclarant: «Pour un nouveau garçon qui ne parle pas anglais et qui n’a pas sa famille ici, bien sûr [returning to South America] est à l’arrière de sa tête.

«Avec la pandémie, il n’a pas été possible d’avoir des amis, de la famille sans quarantaine. Vous ne pouvez pas voyager.

.

Ole Gunnar Solskjaer aura des décisions à prendre cet été

«Il n’a pas pu découvrir la culture fantastique à Manchester et dans et autour de l’Angleterre, et il réfléchit et réfléchit longuement à ce qu’il veut faire et je comprends.

«Il sait ce que nous voulons; Je le veux à Old Trafford quand il est plein, Stretford End marquant une tête plongeante comme aujourd’hui. Il n’y a pas de meilleure sensation, alors attendons de voir.

Cavani semble cependant avoir à cœur un retour en Argentine, son père admettant que: “Il a toujours été séduit par l’idée de jouer à Boca.”