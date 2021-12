Edinson Cavani voudrait rejoindre Barcelone pour un transfert gratuit l’été prochain.

L’attaquant de Manchester United est en fin de contrat à la fin de la saison, après avoir accepté une prolongation d’un an l’été dernier.

.

Cavani redeviendra un agent libre cet été

Cavani a connu une première campagne réussie à Old Trafford après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour rien en 2020.

Il a marqué 17 buts en 39 matchs, mais a eu du mal à avoir le même impact avec des problèmes de blessures cette saison et n’a joué que huit fois.

Le Times rapporte que le joueur de 34 ans nourrit toujours l’ambition de jouer pour Barcelone avant la fin de sa carrière.

Cavani pense toujours qu’il peut jouer au plus haut niveau pendant encore deux saisons.

Un transfert gratuit conviendrait également à Barcelone, qui reste dans une situation financière difficile et ne peut pas se permettre de dépenser de l’argent pour les joueurs.

.

Cavani n’a fait que huit apparitions pour United cette saison

Cavani est une cible pour le Barça depuis plusieurs années et il serait désireux d’exercer son métier en Espagne.

Il a joué au plus haut niveau en Italie, en France et en Angleterre et l’Espagne est la prochaine sur sa liste.

L’attaquant a failli rejoindre l’Atletico Madrid en 2020, avant que United ne propose une offre plus lucrative.

Cavani espère revenir à l’action pour United bientôt n’ayant plus joué depuis le match de Ligue des champions contre l’Atalanta le 2 novembre.

Il aura le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick pour impressionner, qui prend en charge le club ce week-end.

