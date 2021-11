Edinson Cavani, Victor Lindelof et Marcus Rashford sont tous absents de l’équipe de Man United avant le match de Man City – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pourrait être confronté à une mini-crise de blessures tardives avant le match de Premier League de ce déjeuner avec Manchester City à Old Trafford.

Paul Pogba a déjà été exclu car il purge le deuxième d’une suspension de trois matches.

Raphael Varane souffre d’une blessure aux ischio-jambiers subie à la 38e minute du match de Ligue des champions de mardi avec l’Atalanta et sera également définitivement indisponible.

Les deux autres gros doutes pour le jeu sont Victor Lindelof et Edinson Cavani et il y a un léger point d’interrogation sur Marcus Rashford.

Sur Lindelof, s’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match d’hier, Solskjaer a déclaré :

«Il a encore un doute, mais j’espère qu’il pourra revenir demain et dire qu’il est prêt. Je m’attendrais à ce qu’il soit prêt, pour le dire ainsi, mais je ne peux pas vous le promettre.

Cependant, selon The MEN, le Suédois n’a pas rejoint l’équipe du Lowry hier soir avant le match, ce qui jette un grand doute sur sa récupération comme Solskjaer l’avait espéré.

Cavani n’a pas non plus été vu au Lowry et alors que l’on pensait qu’il s’était reposé mardi simplement pour la rotation, il semble qu’il pourrait y avoir un problème que le patron n’a pas signalé au presseur.

Le journaliste et présentateur uruguayen Buysan a tweeté : » L’attaquant international s’est blessé contre Tottenham. Pour cette raison, il était remplaçant contre l’Atalanta. Demain, il ne sera pas dans l’équipe contre Manchester City.

Situation @ECavaniOfficial. El delantero de la Selección se resintió ante Tottenham. Por ese motivo fue suplente ante Atalante. Mañana no estará a la orden ante Manchester City. En esta Eliminatoria, estuvo en sólo 5 parties, un sólo gol. Suspensions, lésions et Manchester. pic.twitter.com/hT9Ym0oOAz – BUYSAN (@Buysan) 5 novembre 2021

Il a également été signalé que Cavani ne rejoindrait pas l’équipe d’Uruguay pour des raisons médicales.

L’Uruguay laisse Edinson Cavani de Manchester United hors de l’équipe pour des raisons médicales #mufc https://t.co/34scbDXyAE – Man United News (@ManUtdMEN) 5 novembre 2021

Cavani a été troublé par des douleurs aux tendons.

Marcus Rashford n’a pas non plus été aperçu avec l’équipe au Lowry mais The MEN a noté qu’il aurait pu arriver séparément, cependant, ils ont également signalé l’arrivée tardive d’Anthony Elanga, suggérant que la star de l’Académie aurait pu être recrutée pour remplacer quelqu’un au dernière minute.

Si Lindelof rejoint Varane sur la touche, il semble peu probable que Solskjaer continue avec la formation à trois derrière qui l’a bien servi le week-end dernier aux Spurs, bien qu’une combinaison Bailly-Maguire-Shaw lui soit toujours disponible.