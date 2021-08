Éditeurs de jeux, arrêtez de taquiner les fans avec des croisements de jeux symboliques – cela exploite les espoirs et les rêves

N’aimeriez-vous pas un nouveau jeu Okami ? Oh oui, ce serait la bonne chose. Toutes ces nuits à attendre que Capcom fasse ce qu’il fallait en vaudrait la peine. Prières enfin exaucées.

Et vous, fans de Jet Set Radio ? Alors qu’un nouveau jeu de la série semble improbable, qui n’a pas un pincement au cœur chaque fois qu’il rencontre du street art ou voit un enfant faire du patin à roulettes au hasard dans la rue ? Je sais que oui, et mon cœur est pratiquement gelé. Un vrai nouveau jeu serait fracassant, n’est-ce pas ?

Regarder sur YouTube

Conker en est un autre. J’adorais cet écureuil grossier à l’époque, et son remake Xbox était aussi assez chic. Mais où est le retour ? Où est la version moderne de son humour subversif ? Cela pourrait être fait, sûrement. Quoi qu’il arrive, ne le ramenez pas dans un horrible crossover conçu pour faire connaître un autre produit. Parce que ce serait cruel.

Oh, c’est déjà arrivé, et ça continue. Conker, si vous ne vous en souvenez pas, et je ne vous en veux pas si vous l’avez oublié car je pense que même Microsoft essaie d’oublier cette période particulière de l’histoire de Xbox, est devenu une partie de Project Spark en tant que DLC premium. Vous pouvez jouer à un petit jeu avec Conker. Mais ce n’était pas vraiment Conker. C’était comme si votre barre de chocolat préférée, maintenant abandonnée, revenait sous la forme d’une nouvelle saveur de chips. Project Spark a été mis au rebut, mais si vous voulez une nouvelle tranche de Conker, bonne nouvelle – vous pouvez obtenir des décalcomanies de navire sur le thème de Conker dans Sea of ​​​​Thieves ! C’est chouette, mais ce n’est pas vraiment ce que veulent les fans, n’est-ce pas ?

Okami est en quelque sorte de retour, mais dans le cadre d’un événement croisé dans Monster Hunter Rise. Amaterasu vous accompagnera dans votre aventure. Formidable. Merci Capcom. Je n’aime même pas Monster Hunter, mais je suis attiré par un espoir probablement vain que l’engagement dans cet événement signifie que l’éditeur pense à une nouvelle entrée dans la série. Donc, les gens accumulent cela, faisant passer leur soif de 10 à 9 pendant quelques semaines, et Capcom pense que cela a servi ses fans. Ce n’est pas le cas. Cela nous a trompé.

Jet Set Radio ressemble à une demande encore plus grande, mais le rêve vit aussi longtemps que les jeux vidéo existent. Ce n’est qu’aujourd’hui que SEGA a annoncé que Beat du classique Dreamcast est un personnage jouable dans… les notes de contrôle… Super Monkey Ball Banana Mania. C’est clairement ce dont rêve tout fan la nuit. Merci beaucoup SEGA.

Ce ne sont que trois exemples qui me sont venus à l’esprit ou qui ont été ajoutés à mon fil Twitter. Il y a tellement d’autres cas de cela. Poussé à l’extrême, Super Smash Bros. Ultimate peut être considéré par beaucoup comme une célébration de l’histoire du jeu vidéo, mais je trouve un peu agaçant de voir tout ce qui concerne F-Zero là-dedans alors que Nintendo n’a rien donné aux fans depuis 18 ans. . Que célébrons-nous ici? 18 ans de tristesse ?

Capcom, désolé de t’avoir à nouveau attaqué, mais tu fais la même chose avec le cœur des fans de Darkstalkers. Les jeux Street Fighter proposent souvent des costumes croisés, mais où est le nouveau jeu Darkstalkers ? Nous ne retenons pas notre souffle pour cela, mais vous êtes heureux de puiser dans ce baril de nostalgie d’une manière qui est le strict minimum absolu.

J’ai été un peu hyperbolique pour faire passer le message. Ces clins d’œil aux anciennes franchises sont parfois soignés, mais ils peuvent sembler vraiment cyniques et exploiter le fandom. Même si je vais sans aucun doute dégeler un peu mon cœur pour aimer jouer en tant que Beat in Monkey Ball, une partie de moi aura l’impression d’être exploitée. Je comprends pourquoi ces os sont jetés sur les fans inconditionnels, mais à un moment donné, les éditeurs devront faire un dépôt plus important pour garder ce compte ouvert.

Envie de découvrir les jeux qui sortiront cette année et l’année prochaine ? Rendez-vous sur notre page des dates de sortie des jeux vidéo pour tous les détails.