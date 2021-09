Edith Márquez révèle que divorcer a été la chose la plus douloureuse de sa vie – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Comme elle l’a rarement fait, la chanteuse et actrice Edith Márquez a ouvert son cœur et dans une interview pour la chaîne YouTube de Yordi Rosado a révélé que son divorce était l’une des choses les plus difficiles qu’elle ait eu à affronter dans la vie.

Márquez était l’invitée de la chaîne du chef d’orchestre où elle a parlé de sa carrière musicale réussie, mais aussi de sa vie personnelle et a reconnu que se séparer du père de ses enfants était un coup très dur pour elle : « Si quelque chose me faisait mal, c’était que il a brisé la famille que j’ai formée avec le père de mes enfants. À cause du destin, nous avons pu continuer ensemble et il m’a fallu de nombreuses années pour m’en remettre », a-t-il déclaré.

Edith a dit qu’elle était si blessée qu’il lui a fallu de nombreuses années pour croire à nouveau en l’amour : “Il m’a fallu deux ans pour m’en remettre et plus, parce qu’après ces deux ans, il m’en a fallu encore quatre pour avoir à nouveau un partenaire”, a-t-elle déclaré. ajoutée.

La chanteuse a également assuré que le plus dur était de faire face à sa douleur et en même temps de comprendre qu’elle n’était pas la seule à souffrir, car elle a expliqué que ni elle, ni son ex-partenaire et encore moins ses enfants ne voulaient leur mariage. prendre fin, mais les circonstances ne les ont pas favorisés : « Je ne voulais pas que ça se casse et je pense que personne ne voulait que ça se casse, c’était très dur car c’était ma douleur, la douleur de mes enfants et la douleur du père de mes enfants”, a-t-il exclu.

À travers les larmes, l’ancienne Timbiriche a rappelé que bien que son mariage avec Alberto Sánchez n’ait pas été facile, elle s’est battue pour lui du mieux qu’elle pouvait. Cependant, elle a reconnu qu’elle n’a pas cessé de croire en l’amour et l’un de ses rêves est de trouver l’homme idéal, qui ajoutera à sa vie et la fera se sentir aimée, afin de rebâtir sa famille.