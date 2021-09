Édition complète pour PC gratuite sur Epic Games Store

Image : Équipe Ninja

Nioh prend l’action d’un Ninja Gaiden et la structure d’un Dark Souls et les marie en quelque chose d’élégant, d’exceptionnel et actuellement gratuit pour PC sur Epic Games Store.

Le RPG d’action de Team Ninja avait été facile à ignorer lors de sa première sortie, pour un certain nombre de raisons. Il n’y a rien d’évident à ce sujet pour commencer – à première vue, il semble génétiquement sombre et féodal. Le combat peut être brutal, nécessitant beaucoup de discipline et d’étude de ses différentes mécaniques et particularités. De plus, il est sorti en février 2017, quelques semaines avant Horizon Zero Dawn et juste un mois avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l’équivalent d’être né dans le vide juste au bord du puits de gravité entre un trou noir en orbite autour d’un trou noir encore plus grand.

Maintenant, vous pouvez corriger ce déséquilibre cosmique grâce au dernier cadeau gratuit d’Epic Games Store. Nioh: Complete Edition, qui comprend les DLC Dragon of the North, Defiant Honor et Bloodshed’s End, ainsi que des ensembles d’armes et d’armures supplémentaires, coûte normalement 50 $, mais peut être conservé jusqu’au 16 septembre. aura également l’avantage de profiter du port PC après des années de mises à jour, de correctifs et de correctifs.

Image : Équipe Ninja

Nioh suit les exploits de l’Irlandais William Adams dans le Japon des années 1600, combattant des clans en guerre, des intrus coloniaux et des yōkai qui prospèrent dans le chaos. Le jeu est lent à démarrer et l’histoire, pleine d’intrigues politiques et de fantaisie sombre, peut être difficile à suivre, mais le monde de Nioh est beaucoup plus intéressant qu’il n’y paraît et le combat est contagieux.

G/O Media peut toucher une commission

En plus d’avoir accès à un tas d’armes différentes qui se battent toutes différemment, vous avez également différentes positions qui vous permettent de tirer parti des compromis en matière d’attaque et de défense en fonction du type d’ennemi auquel vous êtes confronté. Bien que vous disposiez d’un compteur d’endurance qui limite la vitesse et la fureur de votre attaque, vous pouvez également utiliser une capacité appelée impulsions Ki pour attaquer et défendre au bon moment, afin de restaurer une partie de votre endurance. C’est ce mécanisme qui rend Nioh beaucoup plus rapide et ressemble beaucoup plus à Bloodborne que le rythme plus laborieux de la série principale Dark Souls.

Vous pouvez consulter la critique complète de Nioh de Kotaku si vous souhaitez en savoir plus, ainsi que notre liste complète de conseils pour y jouer. D’ici peu, vous serez prêt pour Nioh 2, ce qui est encore mieux.

Correction, 15 h 05 HE, 9/10/21: Une référence à FromSoftware a été mise à jour pour Team Ninja.