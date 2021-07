Édition de gènes : cette percée dans le domaine de la santé me donne des frissons

Regarder vers l’avenir m’a toujours fasciné.

À tel point que c’est devenu mon travail.

Après tout, qu’est-ce qu’investir si ce n’est identifier où seront les industries et les entreprises à l’avenir et ce qu’elles vaudront ?

Nous parlons tout le temps ici à MoneyWire de l’avenir… de la 5G et des réseaux sans fil, des voitures électriques et autonomes, de l’intelligence artificielle, de la robotique et plus encore.

Mais celui qui me touche le plus, ce sont les soins de santé.

Au cours des derniers jours, nous avons entendu parler d’un changeur de jeu qui sauvera des vies, éliminera de nombreuses souffrances et fera gagner de l’argent aux investisseurs.

C’est pourquoi ça m’a littéralement donné des frissons…

L’imagerie ne traite pas seulement les symptômes d’une terrible maladie, mais la guérit.

Imaginez maintenant faire cela avec non pas une seule maladie, mais des dizaines de milliers de maladies, y compris le cancer.

Nous avons eu un aperçu de la promesse de l’édition de gènes il y a quelques jours. Et bien que je suive l’édition de gènes depuis un certain temps maintenant, cette dernière réalisation est révolutionnaire.

Il y a eu des histoires sur certaines des personnes impliquées dans le procès. L’un est un homme nommé Patrick Doherty qui vit en Irlande.

Pendant la majeure partie de ses 65 ans sur la planète, il avait été très actif jusqu’à il y a environ un an et demi. Il a commencé à s’essouffler en promenant son chien. Il sentit des épingles et des aiguilles dans ses doigts et ses orteils. Ses pieds étaient très froids.

Le diagnostic était l’amylose à transthyrétine (ATTR), qui était particulièrement dévastatrice pour lui. ATTR avait tué son père. Et deux oncles. Et quelques voisins.

Et aujourd’hui? Il dit qu’il se sent fantastique, grâce à un traitement expérimental d’édition de gènes.

La thérapie est époustouflante. Il est injecté au patient et il est capable de traquer les protéines déformées qui causent la maladie et de réparer – ou “modifier” – les gènes pour arrêter de les produire.

Ce qui rend cela encore plus époustouflant, c’est que tout se fait à l’intérieur du corps, ou in vivo en termes médicaux. La plupart des plates-formes d’édition de gènes modifient le gène à l’extérieur du corps, puis réinjectent. C’est super aussi. Mais faire tout cela à l’intérieur du corps, c’est comme avoir une armée de lutte contre la maladie guidée par GPS pour aller directement au combat et le gagner.

La technologie d’édition est appelée CRISPR, qui est l’abréviation de “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”. (Certainement plus facile de s’en tenir à CRISPR, que nous pouvons prononcer “crisper”.)

Au cours des huit dernières années environ, un petit groupe de scientifiques travaillant dans différents instituts a fait des progrès incroyables dans ce nouveau domaine révolutionnaire.

La première étape consiste à cartographier le génome du patient, et la suivante consiste à identifier le(s) gène(s) muté(s). Une fois les mutations trouvées, une protéine (Cas9) est utilisée pour identifier la séquence où le gène muté sera soit édité (Cut & Revise dans le tableau ci-dessous), supprimé (Cut & Remove) ou remplacé (Cut & Replace).

CRISPR pourrait être l’arme qui éliminera un jour des maladies qui n’ont actuellement aucun remède, comme la drépanocytose. C’est un trouble dans lequel une personne n’a pas suffisamment de globules rouges sains pour transporter suffisamment d’oxygène dans tout le corps. Elle est causée par une mutation génétique – une “lettre mal orthographiée” de l’ADN.

C’est ce qu’on appelle une « maladie monogénique ». Selon l’Organisation mondiale de la santé, il existe 10 000 maladies monogéniques connues. D’autres incluent la fibrose kystique, l’hémophilie et la maladie de Huntington. Si ce mauvais gène peut être remplacé, il pourrait essentiellement éliminer des dizaines de milliers de maladies.

Les entreprises étudient également CRISPR comme traitement possible contre le cancer. L’un développe des thérapies cellulaires CAR-T modifiées par des gènes, où la société prélève des cellules T (cellules immunitaires) dans le sang d’un patient, les modifie en laboratoire et les programme essentiellement pour cibler les cellules cancéreuses.

Avec un potentiel hors du commun pour nous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé, vous pouvez imaginer le potentiel d’investissement qui va avec.

L’entreprise à l’origine de la dernière annonce, Intellia Therapeutics (NASDAQ :NTLA), a grimpé en flèche dans l’actualité.

J’ai recommandé Intellia il y a près de trois ans dans mon service Early Stage Investor, et nous avons saisi l’opportunité de verrouiller des bénéfices combinés de plus de 360 ​​%.

J’ai dit à mes lecteurs que l’entreprise avait encore un énorme potentiel de hausse pendant les années 2020 rugissantes. Mais s’assurer de gros gains ne se résume pas à cela. Il s’agit d’être intelligent. Et il n’y a absolument aucune raison pour que nous ne puissions pas revenir, car cette tendance n’en est qu’à ses débuts.

C’est plus qu’excitant de penser à ce qui s’en vient. Nous n’avons pas beaucoup d’occasions d’investir dans une percée médicale unique et révolutionnaire comme la thérapie génique. Nous devons en profiter pleinement.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

