Édition de juin de la Fashion Week de Londres – WWD

Ben Osborn

Ne le confondez pas avec le footballeur de Sheffield United qui porte le même nom. Dans le contexte de la mode, Ben Osborn est un diplômé du Royal College of Art qui présentera lundi sa collection printemps 2022 à la Fashion Week de Londres : Discovery Lab.

Construction, matérialité et proportion sont les trois mots clés de la marque. Le designer a déclaré qu’il visait à créer une certaine sensation à travers des combinaisons de surfaces et de formes qui se déplacent d’une manière particulière.

« Je génère des idées grâce à la fabrication et à l’approvisionnement en matériaux dans le but de créer des produits très ciblés, sans trop d’éléments périphériques. En termes de processus, j’ai une approche assez technique. J’aime que les choses aient un sens de la réalité, avec une facilité qui semble crédible », a-t-il déclaré.

En tant que créateur de vêtements pour hommes, Osborn a déclaré qu’il envisageait souvent l’idée de la masculinité, reconnaissant certains aspects qui se sentent exclus. Il est attiré par les choses qui lui semblent fragiles ou qui se forment d’une certaine manière autour du corps.

Pour la nouvelle collection, Osborn s’est inspiré des meubles, des uniformes de protection et de la confection historique, et a exploré l’idée d’un « environnement portable ».

« Au cours de la dernière année, j’ai pensé aux espaces domestiques, en créant des liens avec votre environnement direct, la combinaison de vêtements intimes et le comportement que vous avez dans un espace personnel. J’aime le fait que nous commençons maintenant à revenir à des situations plus publiques, donc je suis attiré par l’idée que vous puissiez emporter avec vous ce sentiment assez intime d’espace personnel », a-t-il déclaré.

La collection présente des formes construites et non construites fabriquées avec des matériaux résistants, comme du lin ciré, du coton résistant et des toiles provenant du Royaume-Uni, et combinées à des matériaux plus intimes comme des tissus de chemise en coton doux d’Italie et des pulls tricotés à la main en fil de coton.

En tant que jeune marque, Osborn est ouverte aux collaborations avec une grande entreprise à grande échelle ou avec un individu ou une petite équipe de manière plus intime. Il envisage également une option plus flexible pour les consommateurs, telle que la possibilité de fabrication sur commande, de tirages limités et de styles archivés.

“J’aime l’idée qu’un consommateur puisse être davantage impliqué dans le processus créatif”, a-t-il déclaré.

LYPHE

Le label contemporain LYPH basé à Lancaster, qui signifie Live Young Play Hard, est fondé par Frederick Edmondson, le directeur créatif du géant chinois des vêtements de sport Li-Ning, qui supervise les lignes spéciales européennes du groupe ainsi que les partenariats de collaboration pour Hong Kong fast- marque de mode Bossini.

Edmondson a déclaré à WWD qu’il avait lancé LYPH après avoir travaillé dans le secteur de la mode pendant plus de 12 ans parce qu’il souhaitait créer une marque « avec attitude et bravoure » ​​et une marque qui « ne commence pas son point de référence à partir d’idées sûres. »

Il a ajouté que “les références artistiques et la pensée complètement folle” ont tendance à être le point de départ de sa conception pour LYPH.

Pour la collection printemps 2022, Edmondson revient dans le passé et réfléchit à ce qui l’a amené à se lancer dans les arts en premier lieu, qui comprenait «des films pour adolescents qui ont inspiré, des tournées musicales qui ont repoussé les limites et une direction artistique qui lui a ouvert la voie» pour créer, comme la tournée de Bob Dylans 1975 « Rolling Thunder », des films cultes comme « Fear and Loathing in Las Vegas » de Terry Gilliam, « True Romance » de Tony Scott et les films de David Lynch.

Il a décrit le résultat comme «une idée de chaos pour cette nouvelle société avant-gardiste» et «l’étrange rencontre le joli», où les survêtements sont fabriqués avec des surplus recyclés superposés avec un imprimé animal et des mocassins décorés de perles recyclées pour enfants.

Le concepteur a avoué que sans les connaissances et les informations qu’il avait acquises en travaillant avec de grandes entreprises internationales comme Li-Ning, il ne serait pas en mesure de construire LYPH aussi rapidement qu’il l’a fait.

“Travailler avec le groupe Li-Ning est incroyable”, a-t-il déclaré. « Les techniques de ressources et de développement dont ils disposent sont très avant-gardistes. C’est agréable de travailler à nouveau avec des usines chinoises. L’attention portée aux détails et aux compétences de développement dont disposent les usines de Li-Ning signifie que nous sommes en mesure de concevoir des produits que LYPH ne serait normalement pas en mesure de produire en raison de la taille de mon entreprise.

Dans l’avenir, LYPH travaille sur un accord pour une collaboration majeure, ainsi qu’à étendre ses empreintes en Chine, en Europe et aux États-Unis. La marque souhaite également revenir au format physique la saison prochaine avec une collection automne 2022 beaucoup plus importante si le pandémie est sous contrôle.

Shek Leung

Fondée par Samson Shek Yen Leung, diplômé de Central Saint Martins, la marque basée à Londres vise à rechercher «l’altruisme et l’honnêteté en acceptant l’imperfection dans l’artisanat et les détails subtils». Son objectif personnel avec la marque est d’« élever le niveau de l’artisanat et des talents asiatiques ».

“Je décris souvent mon travail comme une” masculinité tranquille “, imaginant que les éléments fabriqués à la main dans mes pièces expriment un sens de la sensualité discrète qui est poétique et subtile”, a-t-il déclaré. « Mes créations ne sont pas bruyantes, tape-à-l’œil et extravagantes ; au lieu de cela, je me concentre sur l’évocation et la célébration d’émotions auxquelles mon public peut s’identifier.

Pour la collection printemps 2022 « Gentle Living », qui a été inspirée par les œuvres du peintre danois Vilhelm Hammershøi, Leung a déclaré qu’il confectionnait des vêtements pour les personnes douces, sensibles et calmes, qui sont prêtes à embrasser leur vulnérabilité avec confiance et à apprécier artisanat fait main.

Il a présenté son interprétation sous forme de peinture de paysage sur son tissu auto-développé, qui dans les beaux-arts traditionnels chinois est la façon dont on s’exprime.

Alors que la pandémie a été difficile, Leung est déterminé à faire fonctionner la marque. « Je ne pense pas qu’il y ait jamais de bon ou de mauvais moment pour lancer une marque. Une bonne marque doit être capable de s’adapter à diverses circonstances – c’est quelque chose que j’ai appris en étant chez Central Saint Martins pendant près de sept ans », a-t-il déclaré.

«Avec COVID-19, l’approvisionnement et la production ont été difficiles, donc la majorité de ce que je crée maintenant sera fabriqué sur commande et travaillera avec de petites commandes en gros. Mais j’espère qu’à terme, je pourrai l’étendre et présenter ma marque dans d’autres endroits comme Shanghai ou Paris », a-t-il ajouté.

Azura Lovisa

La créatrice malaisienne suédoise Azura Lovisa étend sa marque de slow fashion éco-responsable au prêt-à-porter sur commande avec la sortie d’une vidéo de 10 minutes “Moment, Momentum” en collaboration avec le label du sud de Londres Touching Bass pendant l’édition de juin de la Fashion Week de Londres.

La marque proposera une capsule see now, buy now qui présente des styles classiques dans de nouvelles couleurs et lancera une petite série de bijoux faits à la main inspirés du chamanisme d’Asie du Sud-Est, créés en collaboration avec les créatrices de bijoux Tanaporn Wongsa et Birgit Frietman.

Lovisa a déclaré avoir lancé sa marque parce qu’elle “sentait un besoin urgent de récits plus riches et plus inclusifs qui attestaient de la fluidité et de la profondeur du patrimoine esthétique d’autres parties du monde”, car elle éprouvait un manque d’exposition nuancée aux cultures non occidentales. pendant ses études à Central Saint Martins.

“Je considère l’héritage esthétique non occidental comme le point de départ d’une réévaluation de ce que l’histoire de la mode et donc de l’avenir de la mode peuvent être”, a-t-elle déclaré. « Je suis motivé par la volonté d’explorer mon propre héritage mixte et d’interpréter les choses passionnantes et imprévisibles qui se produisent aux carrefours et aux coutures de la culture. Je voulais transmettre à travers mon travail le pouvoir des possibilités qui découlent de la collision et de la fusion d’influences multiculturelles.

Le designer a ajouté que la marque souhaitait à terme devenir une maison de design “ancrée dans le monde de la mode et s’étendant au cinéma, à l’écriture et à l’édition, aux expositions d’art, à la conservation et à la programmation, à d’autres domaines du design et à des missions sociales – tous unifiés et guidés par l’éthique de la marque », tout en renforçant les relations avec les artisans et les communautés de tissage à la main en Asie du Sud et du Sud-Est et en travaillant avec des initiatives créatives socialement responsables qui offrent autonomie et soutien aux fabricants.

Mayya Agayeva

“Nous livrons un langage d’égalité et d’acceptation”, a déclaré la designer Mayya Agayeva, fondatrice de son label unisexe durable et fluide. Elle a lancé sa marque en 2020 après avoir été diplômée du Royal College of Art.

« Quand j’étais enfant, j’adorais peindre à l’huile et sculpter. Finalement, je suis allé à l’université pour étudier l’architecture, mais j’ai ensuite décidé de me tourner vers la mode. Tout cela a été un changement très organique pour moi. Je crois que tout art visuel et 3D sont liés. J’ai l’impression que le processus créatif est une boucle où, à la fin, vous revenez à votre point de départ », a-t-elle déclaré.

Maintenant, elle regarde souvent son enfance et son architecture à la recherche de formes et s’inspire des tabous sociaux.

« Mon design évolue continuellement à travers le contraste du masculin et du féminin. Je perçois la réalité à travers la relation entre les normes sociales et une dystopie post-moderne basée sur la philosophie du design durable », a ajouté le designer.

Pour le printemps 2022, Agayeva s’est concentrée sur plusieurs tailles et des vêtements à la silhouette changeante fabriqués à partir de cadavres d’animaux et de tissus recyclés.

« Les vêtements peuvent changer de forme pour s’adapter au récit de la personne qui les porte. Il peut être porté par des personnes de différentes tailles, formes et sexes », a-t-elle déclaré.

Pour le reste de 2021, Agayeva a déclaré qu’elle cherchait à collaborer avec des artistes, des poètes et des cinéastes pour créer plus de « vêtements plus beaux, durables et intemporels ».

Paul Carzana

Le créateur de vêtements pour hommes Paolo Carzana fera ses débuts à la Fashion Week de Londres avec la collection printemps 2022 intitulée “Another World”.

Ce diplômé de Central Saint Martins a déclaré que sa nouvelle collection “se concentre beaucoup sur un geste alternatif au monde d’aujourd’hui” et est “une reconnaissance de tout ce qui est douloureux dans un monde si divisé et y travaille pour arriver à un endroit où se concentrer peut être sur le merveilleux.

Il a utilisé des cravates anciennes achetées au marché de Portobello il y a des années, des courtepointes galloises antiques drapées à la main et peintes avec des pigments naturels, et un mélange de teintures naturelles faites maison sur de la soie de bambou et du coton biologique pour développer les vêtements.

Carzana présentera également une petite gamme de sacs à main artisanaux créés avec des centaines de morceaux de cuir d’ananas.

Le créateur a déclaré qu’il était tombé amoureux de la mode au moment où son professeur d’art au lycée de Cardiff, au Pays de Galles lui a montré un livre sur le travail de Gianni Versace. avec la nature plutôt que contre elle.

Il espère que ses œuvres pourront entrer dans un petit nombre de magasins tout en poursuivant The Another World Project, qu’il a commencé en 2019. Le projet vise à sensibiliser et à soutenir financièrement les jeunes sans-abri LGBTQ et le financement de la santé mentale au Royaume-Uni et en Italie.