Édition physique de Unrailed! à venir sur Nintendo Switch ⋆ .

Daedalic Entertainment et Indoor Astronaut se sont associés à Super Rare Games pour sortir une édition physique de leur jeu de construction de chemin de fer coopératif Déroulé! pour Nintendo Switch le 15 avril. Il n’y aura que 4000 exemplaires de cette édition physique et sera accompagnée d’un manuel couleur, d’une illustration intérieure, d’un autocollant exclusif et de trois cartes à collectionner sélectionnées au hasard parmi un ensemble de cinq.

Déroulé! exigera que les joueurs travaillent ensemble en ligne ou en local avec jusqu’à 3 autres joueurs pour guider leur train à travers un environnement dangereux, généré de manière procédurale, rempli d’un assortiment d’obstacles et d’animaux sauvages qui feront de leur mieux pour interférer avec vos efforts pour atteindre la sécurité du prochaine station.

Les joueurs devront communiquer entre eux pour s’assurer qu’ils ont suffisamment de ressources pour construire de nouvelles pistes, pour arrêter l’ingérence de la faune et empêcher le train de surchauffer. Il sera également essentiel de prendre des décisions rapides pour empêcher le train de dérailler.

Avec:

Une expérience de construction ferroviaire intense et chaotique. Multijoueur coopératif en ligne et local. Environnements générés de manière procédurale avec différents niveaux de difficulté. Un système météorologique dynamique et un cycle jour et nuit qui permettront aux joueurs de travailler toutes les heures de la journée par tous les temps pour construire leur chemin de fer. Trois modes de jeu différents: Infini, Rapide (jusqu’à 4 joueurs) et Versus (2 contre 2 joueurs). Plus de 5 biomes distincts. Plus de 10 wagons évolutifs pour modifier le train en mode sans fin. Personnages déverrouillables. Un système de replay. Commandes simples et mode contrôleur divisé.

L’édition physique de Déroulé! sera disponible à l’achat le 15 avril (18h00, heure du Royaume-Uni) sur Superraregames.com, au prix de 32,40 £ / 31,06 €.

