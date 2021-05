Édition spéciale Energy Fantasy League ⋆ .

Voici un excellent jeu de bar auquel vous pouvez jouer (enfin, d’accord, dans un bar nerd quand même): à quoi ressemblerait un draft de «Green Energy Fantasy League»? Quelle serait la hauteur des enchères pour avoir Greta Thunberg et Al Gore dans votre équipe fantastique? Amory Lovins peut-il être le Tom Brady des amateurs d’énergie, encore capable de lancer longtemps à son âge avancé? Avec John Kerry dans le repêchage, ce serait un choix difficile. Mark Jacobson, le colporteur qui aime poursuivre les gens qui se moquent de son plan de décarbonation de tous les systèmes énergétiques aux États-Unis dans 10 ans, est le dormeur sur le terrain. Il pourrait participer au deuxième tour.

Ensuite, il y a Joe Biden, un matériel clair de coaching en chef, qui s’engage à décarboniser notre secteur de l’électricité dans 15 ans et à réduire de 50% les émissions nettes de gaz à effet de serre de toutes les sources d’ici 2050. Quelle est l’ampleur de ce fantasme? Roger Pielke Jr. calcule que pour atteindre l’objectif de 2035 pour l’électricité, il faudra fermer dix centrales au charbon et au gaz chaque mois d’ici 2035. Il y a actuellement plus de 1 800 de ces centrales en service. Le graphique ressemble à ceci:

Quelqu’un pense-t-il que cela va réellement arriver? Nan:

Les départs à la retraite des centrales au charbon devraient chuter à leur plus bas niveau depuis 2014 lors de la première année de mandat du président Biden, selon les données fédérales. La US Energy Information Administration prévoit plus de 4 gigawatts de retraits de charbon cette année, contre 9,4 GW en 2020. Quelque 22 GW devraient être fermés jusqu’en 2024, contre 41 GW sous l’administration Trump. Le total du parc de charbon américain est d’environ 220 GW. . . La dynamique laisse entrevoir un risque potentiel pour les ambitions climatiques de Biden.

Le point le plus intéressant sur toute la scène vient cette semaine de JP Morgan, ce qui est un peu une surprise étant donné que Morgan, comme d’autres grands chefs d’entreprise ces jours-ci, est tout à fait pour la «durabilité» et la conscience du climat. Mais leur 2021 Annual Energy Paper (la 11e édition) de Michael Cembalist offre un air frais remarquable et une réflexion sobre sur les cibles énergétiques fantastiques de Biden Merry Green Pranksters. (La principale raison pour laquelle l’article est si bon est qu’il s’appuie fortement sur la perspicacité et l’analyse de Vaclav Smil, l’un des trois des quatre meilleurs analystes en énergie vivants; il mérite une aile entière dans le Temple de la renommée des experts en énergie.)

Commencez par cet affichage embarrassant des projections passées sur les horaires de «décarbonisation» (cliquez pour embiggen):

Voici à quoi ressemble la cible de Biden:

L’ensemble du rapport regorge de tableaux et de graphiques amusants, dont certains sont assez denses, qui donnent un aperçu fin de la réalité énergétique, passée et future. En bout de ligne:

Enfin, le monde n’est pas sur la bonne voie pour se débarrasser de beaucoup de pétrole et de gaz à l’avenir et est beaucoup plus proche du scénario des politiques déclarées de l’AIE que de son scénario de développement durable. Ce n’est que dans ces derniers que les actifs pétroliers, gaziers et charbonniers devraient rester bloqués dans le sol, ce que vous pouvez voir dans le tableau. Par conséquent, Les prévisions de pointe de la demande de pétrole pourraient finir par être tout aussi fausses que les prévisions de l’offre de pointe de pétrole il y a une génération. . .

Pourquoi les baisses rapides des prix de l’énergie éolienne et solaire ne se traduisent-elles pas par une décarbonisation plus rapide? Comme nous le verrons, les énergies renouvelables sont encore principalement utilisées pour produire de l’électricité, et l’électricité en tant que part de la consommation d’énergie finale à l’échelle mondiale n’est encore que de 18%. En d’autres termes, l’utilisation directe des combustibles fossiles est toujours le principal moteur du monde moderne, car la disparition des combustibles fossiles continue d’être déclarée prématurément par les futuristes de l’énergie..

Ma partie préférée du rapport, cependant, est l’ombre qu’il jette sur les voitures électriques:

J’ai apprécié la publicité Will Ferrell pour GM pendant le Super Bowl qui déclarait que la Norvège «mangeait notre déjeuner» sur les véhicules électriques. Comme indiqué ci-dessous, ils le sont certainement: les ventes de véhicules électriques en Norvège représentaient 60% de toutes les ventes de véhicules l’année dernière, contre 2% aux États-Unis. Mais il y a certaines choses sur la Norvège qu’il est important de comprendre: La Norvège compte 5 millions d’habitants et une densité de population de 5 à 15% de la plupart des autres pays européens. 97% de l’électricité norvégienne provient de l’hydroélectricité; ses prix de l’électricité sont de 40% à 70% des niveaux européens En Norvège, les véhicules électriques sont exonérés de TVA et bénéficient d’une réduction de 50% sur les routes à péage et les frais de stationnement tandis que les voitures ICE sont soumises à une TVA de 25%, une taxe sur le CO2, un NOx taxe et une taxe de poids. En conséquence, les voitures ICE norvégiennes sont plus chères à l’achat et 75% plus chères à exploiter. Une conversion complète aux véhicules électriques placerait ses subventions aux véhicules électriques au deuxième rang des dépenses gouvernementales après les retraites. Alors, abandonnons la Norvège comme paradigme pour les pays du monde à haute densité et passionnés de voitures et voyons comment la révolution des véhicules électriques se déroule ailleurs. Hormis dans quelques petits pays d’Europe du Nord, les ventes de véhicules électriques en pourcentage des ventes de véhicules sont encore pour la plupart inférieures à 10%. . .

Toute la longue section analysant la manie de la voiture électrique est un plaisir à lire. Voici un autre moment amusant:

Les véhicules électriques remplaceront-ils les voitures ICE ou les compléteront-ils? En Norvège, les subventions ont encouragé de nouveaux achats de véhicules électriques, mais les deux tiers des familles ont complété leurs voitures ICE au lieu de les remplacer, avec 60% des kilomètres parcourus par les familles à deux voitures via leurs voitures ICE contre 40% avec leurs véhicules électriques11. D’autres analyses sur la Norvège ont révélé que les subventions aux VE entraînaient une forte réduction du transport en commun et de l’utilisation du vélo par rapport aux personnes possédant des voitures ICE. Quel type de voiture la plupart des acheteurs de VE auraient-ils acheté à la place? Une étude d’UC Davis a révélé que de nombreux acheteurs de VE auraient plutôt acheté des voitures à kilométrage plus élevé, ce qui pourrait signifier que les économies d’émissions dues aux transitions de VE pourraient être surestimées jusqu’à 50%. Pourquoi les propriétaires de VE ont-ils tendance à conduire leur voiture beaucoup moins de kilomètres par an que les voitures ICE? Que la réponse soit l’anxiété de l’autonomie ou leur statut de deuxième voiture plutôt que de remplacement, les implications ne sont pas positives pour les tendances d’adoption des VE et les avantages des GES. Des chercheurs de l’Université de Chicago ont extrapolé les kilomètres parcourus en surveillant leurs factures d’électricité avant et après l’achat. L’adoption d’un VE a augmenté la consommation électrique des ménages de 2,9 kWh par jour. Après correction de la charge hors domicile, cela s’est traduit par environ 5300 miles parcourus par an par les propriétaires de VE, soit moins de la moitié de la moyenne de la flotte américaine.

Bien sûr, les Américains conservent leur voiture beaucoup plus longtemps qu’auparavant car la qualité s’est améliorée (voir figure suivante). Il n’est pas clair pour moi que les voitures électriques dureront aussi longtemps, à moins que leurs batteries ne soient facilement remplacées après quelques années.

Conclusion:

Les politiques de Biden peuvent augmenter considérablement la pénétration des véhicules électriques aux États-Unis. Mais dans l’état actuel des choses, les États-Unis ont la part la plus élevée de la consommation mondiale d’énergie dans les transports, la part de véhicules la plus élevée dans l’énergie des transports, le plus grand nombre de véhicules par habitant, la plus longue distance parcourue par habitant, la plus faible utilisation des transports en commun, la plus faible essence. les prix ET presque aussi la plus faible pénétration des véhicules électriques. Pas étonnant que Will Ferrell soit si fou.

Une autre partie sous-estimée préférée du rapport concerne «la capture et la séquestration du carbone», qui occupe une place importante dans la plupart des scénarios de rêve de réduction «nette» des émissions d’ici 2030 ou 2050. Problème: cela ne se produit pas (et savourez la dernière phrase de ce document. paragraphe):

Après 20 ans de planification et de conjectures, à la fin de 2020, les installations de captage et de stockage du carbone (CSC) ne stockaient que 0,1% des émissions mondiales de CO2. Les défis incluent les dépassements de coûts, l’échec des projets bellwether (Kemper Mississippi), le retrait du soutien du ministère américain de l’énergie aux projets de démonstration (FutureGen), les annulations en Europe, les incertitudes juridiques sur la responsabilité et une traînée d’énergie de 20% à 40% requise pour exécuter CCS en premier lieu. Les autorités norvégiennes viennent d’approuver le projet de séquestration des aurores boréales impliquant Total, Equinor et Shell dont la capacité 2024 ne représentera que 0,0045% des émissions mondiales. Le ratio le plus élevé de l’histoire de la science: le nombre d’articles académiques écrits sur le CCS divisé par la mise en œuvre réelle de celui-ci.

Tableau des bonus – c’est l’une des histoires les plus heureuses de l’histoire américaine récente, que l’administration Biden veut naturellement inverser:

Vous êtes beaucoup plus dans l’analyse riche en détails, mais cela suffit pour le moment. Sauf: