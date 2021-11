Le 30e anniversaire de Unforgettable… With Love de Natalie Cole, plusieurs fois primé aux Grammy Awards et multi-platine sera marqué début 2022 par une variété d’éditions spéciales de Craft Recordings.

La pièce maîtresse de l’album récemment remasterisé de 1991 était le duo électronique de Cole avec son père, Nat King Cole, sur la chanson « Unforgettable ». La nouvelle version remasterisée de la chanson est maintenant en streaming. L’ensemble est allé au n ° 1 du Billboard 200, a remporté sept Grammys (dont la chanson de l’année et l’enregistrement de l’année pour « Unforgettable ») et a été certifié 7x platine par la RIAA aux États-Unis seulement.

Dans les magasins le 4 février, l’album original de 22 pistes sera disponible sur vinyle de 180 grammes sous forme de coffret 2LP, et les éditions CD et numériques incluront les versions de Natalie d' »At Last » et « Cottage for Sale », qui ont tous deux été faces B des singles lors de la sortie originale de l’album.

Un pressage vinyle violet en édition limitée de l’album, ainsi que des produits exclusifs, sont disponibles à la commande via le site officiel de Cole. Target proposera une édition vinyle rose du LP le 7 janvier, et un disque vinyle blanc exclusif sera disponible chez Barnes & Noble, en tandem avec la sortie large.

Avant la sortie complète, PBS offrira le CD d’Unforgettable…With Love en exclusivité pendant leur campagne de promesses de dons, qui débutera samedi 27 novembre. Ce jour-là, un rappel spécial du concert primé aux Emmy Awards 1992, Unforgettable, with Love: Natalie Cole Sings the Songs of Nat King Cole sera diffusé sur PBS Great Performances.

Produit par Tommy LiPuma, David Foster et André Fischer, l’album présente les interprétations de Cole de plusieurs des chansons emblématiques de son père, notamment « Nature Boy », « Route 66 » et « Mona Lisa ». Elle était accompagnée au piano par son oncle, Ike Cole, et par des arrangements orchestraux luxuriants. Au cours de ses 40 ans de carrière, Cole a sorti 23 albums studio, se vendant à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde.

Précommandez le remasterisé Unforgettable…With Love.