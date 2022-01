Éditorial : Bonne année de la part de tous chez Nintendo Life

Image : Nintendo

Bienvenue dans le futur! Oui, nous avons enfin traversé « 2020 : deuxième partie » et nous sommes maintenant bien installés en 2022 – la première année depuis le millénaire qui en compte trois du même nombre. *attend que tout le monde confirme que c’est bien correct*…

L’année écoulée a été une autre année difficile pour un grand nombre de personnes à cause d’une chose et d’une autre (et d’une autre, et d’une autre). Les restrictions conçues pour empêcher la propagation du COVID-19 et de la variante Omicron sont soit déjà en place, soit arriveront prochainement dans de nombreux pays à travers le monde, et il est clair qu’il faudra peut-être encore longtemps avant que les choses ne reviennent à une relative normalité.

Regarder les actualités mondiales au cours des 12 derniers mois a donné à réfléchir dans le meilleur des cas – et l’industrie du jeu vidéo a certainement eu sa part d’histoires malheureuses tout au long de 2021 – mais toute personne possédant une Switch a au moins pu profiter de jeux vraiment excellents. qui a été lancé tout au long de l’année. C’est peut-être une petite consolation, mais les jeux ont encore une fois été un merveilleux mécanisme d’adaptation pour des millions de personnes dans le monde ; un moyen de se détendre et de rester connecté avec les personnes les plus proches de nous lorsque nous sommes physiquement séparés.

Et en regardant vers l’avenir alors que nous avançons en janvier, 2022 s’annonce déjà assez bien pour les propriétaires de Switch, et il y aura certainement de nombreuses annonces surprises tout au long de l’année. Nous lançons les choses plus tard ce mois-ci avec un nouveau jeu Pokémon potentiellement très excitant, et dans la seconde moitié de l’année (nous l’espérons), se profile comme un monstre, Breath of the Wild 2. Comme c’est sympa ‘ Je l’appellerai bientôt par son propre nom.

Nous croisons tous les doigts pour que 2022 soit excellent, et tout le monde ici à Nintendo Life – la direction, le personnel et les contributeurs – vous souhaite le Nouvel An le plus sain, le plus sûr et le plus ridiculement prospère. Acclamations!

Nous espérons que vous vous sentez en forme en ce premier jour de l’année, mais si vous en avez fait trop hier soir, assurez-vous de vous asseoir et de vous détendre aujourd’hui avec certains des meilleurs jeux vidéo disponibles pour l’humanité. Ils sont réparateurs, et ce n’est pas un mensonge. Dites-nous ci-dessous comment vous allez passer la journée et quels sont vos projets pour 2022AD.