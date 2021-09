Edivaldo “Indio” Ortega revient après trois ans

L’ancien challenger du titre mondial Edivaldo “Indio” Ortega (26-2-1, 12KO) originaire de la ville frontalière de Tijuana, en Basse-Californie, au Mexique, fera son retour sur le ring dans un match de 8 rounds dans la super catégorie coqs. Ortega affrontera Yonathan Padilla (18-7-1, 8KO) de Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexique. Le match sera la demi-star de la soirée présentée par Jab Promotions et BxStrs en direct sur ESPN Knockout en direct en Amérique latine depuis le Grand Hotel de Tijuana.

Ortega, qui a contesté le titre intérimaire WBA des poids plume lors de son dernier combat en 2018, n’a vu aucune action en raison de problèmes promotionnels, mais dit qu’ils sont dans le passé.

“J’ai une nouvelle équipe, Jab Promotions et TM Boxing, donc je suis plus que prêt à reprendre ma carrière”, a déclaré Ortega. “J’ai mûri mentalement dans mon temps en dehors du ring et je pense que cela fera une différence.”

Ortega, 31 ans, a commencé sa carrière fin 2007 avec une séquence d’invincibilité de près de dix ans avec des victoires contre Enrique Bernache, Christian Esquivel, Dennis Contreras, Roberto Castañeda et Juan Carlos Sánchez Jr., entre autres. Il a perdu invaincu contre Eduardo Ramírez par décision unanime, mais est immédiatement revenu à la victoire avec des victoires contre l’ancien champion du monde Tomas “Gusano” Rojas et Drian Francisco.

Lors de son dernier combat à l’été 2018, Jhack Tepora a arrêté Ortega dans un défi pour le titre intérimaire WBA des poids plume.

“Je suis un naturel de 122 livres, mais j’ai eu l’opportunité de remporter un titre mondial au poids plume et je ne pouvais pas le laisser passer”, a expliqué Ortega. “Je suis plus fort et plus rapide en super poids coq, donc à ce poids, je vais à l’armée et je cherche une chance pour le titre mondial.”

Ortega aura un test difficile lors de son premier engagement en 36 mois. Padilla chevronné, qui a une avance de deux rounds dans trois combats professionnels de moins qu’Ortega, a rencontré différents styles et a contesté le titre vacant WBC Youth Bantamweight et le titre intérimaire WBC FECOMBOX.

“Je reconnais que Padilla a de l’expérience et a affronté de bons combattants”, a déclaré Ortega. «Je suis prêt pour le combat et le fait que ce soit mon premier combat dans ma ville de Tijuana en trois ans est important. Rien ne va m’arrêter.”