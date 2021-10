Edlin, ancien employé de Theranos, dit que Holmes lui a dit de cacher une partie du laboratoire

SAN JOSE, CALIF. – Daniel Edlin, un ancien chef de projet Theranos qui était ami avec le frère d’Elizabeth Holmes, a déclaré vendredi que Holmes lui avait dit de cacher des parties du laboratoire de l’entreprise à des investisseurs potentiels et à d’autres visiteurs importants.

Edlin, qui a travaillé à Theranos de septembre 2011 à décembre 2016, a fréquenté l’Université Duke, où il était ami avec Christian Holmes, le frère cadet du fondateur de Theranos. Il a déclaré aux jurés du procès pénal d’Elizabeth Holmes que lors des visites à Theranos, les visiteurs se verraient montrer une salle de démonstration avec le MiniLab de l’entreprise, sa technologie de test sanguin.

Holmes et Ramesh « Sunny » Balwani, l’ancien président de Theranos, ont décidé où les invités iraient.

« Je me souviens qu’avant la visite, certaines zones des laboratoires étaient cachées par une cloison », a déclaré Edlin, qui relevait directement de Holmes. « Souvent des fois [it was] des zones où il y avait des appareils Theranos pour s’assurer que quiconque était dans la tournée ne pouvait pas les voir. »

Le procès de Holmes a commencé le mois dernier et les procureurs continuent d’appeler des témoins. La fondatrice de Theranos est inculpée de 12 chefs d’accusation de fraude électronique et de complot après que sa start-up de tests sanguins, autrefois évaluée à 9 milliards de dollars, s’est effondrée à partir de 2015. Holmes a plaidé non coupable, tout comme Balwani, qui sera jugé séparément.

Edlin a déclaré aux jurés que son travail dans l’entreprise consistait à se concentrer sur le soutien des relations avec des partenaires commerciaux comme Walgreens. Il a déclaré qu’il avait quitté Theranos pour fréquenter une école de commerce et qu' »à l’époque, je ne croyais plus, d’après ce que je voyais, que l’entreprise était capable de soutenir les affirmations qu’elle faisait de ses compétences ».

Son départ est intervenu environ un an après que le Wall Street Journal, dans une série d’articles, ait révélé les failles technologiques et les lacunes commerciales de l’entreprise.

« Je ne voulais tout simplement plus être dans ce type d’environnement », a-t-il déclaré. Edlin a ajouté qu’il n’avait appris qu’en 2016 que le MiniLab n’était pas utilisé sur les patients.

Edlin était l’un des nombreux amis du frère de Holmes de Duke qui est allé travailler pour Theranos. Il a dit qu’ils ont interviewé en tant que groupe.

« Nous n’avons pas discuté de trop de détails à l’époque, mais il semblait qu’il y avait beaucoup de potentiel », a déclaré Edlin.

Edlin a déclaré aux jurés que Holmes était au bureau « tout le temps, vraiment tôt le matin jusqu’à tard le soir » et fréquemment le week-end. Il a dit qu’il y avait eu une période où il rencontrait Holmes quotidiennement.

Son témoignage se poursuit mardi.

Lance Wade, un avocat de la défense de Holmes, a déclaré vendredi au juge qu’il était « profondément troublé » par la série d’interrogatoires de l’accusation avec certains témoins, dont les anciens directeurs de laboratoire Sunil Dhawan et Adam Rosendorff.

Wade a déclaré que certaines questions que les procureurs ont posées aux anciens employés de laboratoire semblaient impliquer que les employés de Theranos falsifiaient des informations ou des données.

« Il y a eu des questions avec quelques témoins maintenant qui, à notre oreille, donnent l’impression qu’il y a un problème sous-jacent de falsification ou d’intégrité des données », a déclaré Wade. Il a ajouté : « il n’y a aucune preuve de cela dans l’affaire ».

Wade a déclaré que cette ligne de questionnement « a évidemment des implications très préjudiciables pour notre client ».

Jeff Schenk, un avocat américain adjoint chargé de l’affaire, a déclaré que les questions posées à Dhawan visaient à montrer aux jurés qu’il faisait des suppositions sur ce qui se passait à l’intérieur du laboratoire.

