EDM Powerhouse Swedish House Mafia est de retour – Nouvelle piste abandonnée

Le groupe EDM Powerhouse Swedish House Mafia a sorti un nouveau single après près de dix ans.

Le trio de Sebastian Ingrosso, Steve Angello et Axwell a fait ses débuts “It Gets Better” aujourd’hui. C’est l’une de leurs chansons inédites que le groupe a joué fréquemment lors de leur tournée de retour. Le groupe a également annoncé son intention de sortir son premier album, Paradise Again, plus tard cette année.

«C’était juste comme,« Qu’est-ce qu’on fait, putain? Comment revient-on ? Est-ce qu’on leur donne juste un autre [version of] ce que nous avons fait avant ? Ingrosso dit dans une interview avec Billboard. «J’étais comme f-k ça; c’est déprimant d’y retourner. C’est dégoûtant d’y retourner.

“Nous n’avons aucune idée si les gens vont aimer [the new music], mais nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons fait.

Les fans de Swedish House Mafia semblent divisés sur le nouveau son. Les commentaires sur YouTube sont pleins de personnes qui spamment des emojis de feu, tandis que d’autres demandent “que s’est-il passé ?” Le premier album risque d’être tout aussi controversé s’il ne présente pas le son original qui a rendu le groupe populaire.

La Swedish House Mafia a donné le ton à la scène EDM moderne. Ils ont vendu deux fois le Madison Square Garden, la première apparition s’étant vendue en seulement neuf minutes. SHM a gagné en popularité lorsque les fans ont commencé à assister à des méga-festivals comme Ultra et Electric Daisy Carnival. Tout ce succès a été construit sur le dos d’un catalogue de deux compilations de six pistes. La dernière chanson du groupe, “Don’t You Worry Child”, est sortie en 2012.

Le groupe a ensuite clôturé le festival du 20e anniversaire d’Ultra à Miami, avec de nombreux fans espérant que les Suédois se réunissent.

Mais comme le décrit Billboard, le groupe travaillait contre lui-même. “Au cours des trois années suivantes, ils ont fait des tentatives pour de la nouvelle musique mais ont déraillé à chaque tournant – luttant contre leur propre perfectionnisme bien connu, changeant deux fois de manager et finalement quittant le label, Columbia Records, qui les a signés alors qu’ils n’avaient que des morceaux. de la nouvelle musique.

La scène de la musique dance a évolué depuis les années 2010, lorsque les Suédois ont connu leur premier succès. L’industrie mondiale de la musique de danse ne représente que 3,6% de la part de marché mondiale, selon une analyse IMS 2021 des 200 meilleurs genres de Spotify. En fait, la musique de danse semble décliner en popularité à travers le monde.

« Je n’essaie pas d’aimer, de satisfaire le marché numérique », dit Angello. «Mon grand jeu ici est de faire un album que nous aimons et de le sortir. Je ne vais pas entrer en studio pour appeler les gars et leur dire “yo, les chiffres sont froids sur la playlist”. Nous ne donnons pas af-k.