Edmond Fischer, 1920-2021 : Univ. d’un biochimiste de Washington a remporté le prix Nobel pour la recherche sur les protéines

Edmond Fischer. (Photo avec l’aimable autorisation de Christian Flemming/Lindau Nobel Laureate Meetings)

Edmond Fischer, lauréat du prix Nobel et professeur émérite au département de biochimie de l’Université de Washington, est décédé paisiblement à Seattle le 27 août à l’âge de 101 ans, selon l’UW.

Fischer a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine avec le scientifique de l’UW Edwin Krebs en 1992 pour des recherches qui ont mis en lumière un moyen essentiel de contrôler les protéines régulatrices dans les cellules.

Les enzymes et autres protéines régulent des processus tels que la croissance cellulaire et la communication. Mais on savait peu de choses sur le fonctionnement de ces protéines lorsque Fischer et Krebs ont commencé leur travail ensemble dans les années 1950.

En étudiant une protéine qui aide à gérer l’utilisation de l’énergie dans les cellules musculaires, le couple a découvert qu’elle était activée par l’ajout d’une molécule appelée phosphate et désactivée par son retrait. Ils ont également identifié une enzyme qui a stimulé le processus, appelée phosphorylation réversible.

“La réaction initiale que nous avons décrite était vraiment d’une simplicité embarrassante, et personne n’y aurait prêté beaucoup d’attention si elle n’avait pas été absolument cruciale pour la régulation des processus cellulaires”, a rappelé Fischer dans une vidéo.

Leurs études ont conduit à un flot de découvertes ultérieures dans le domaine. La phosphorylation réversible active et désactive de nombreuses protéines dans des organismes aussi divers que les bactéries, les plantes et les humains. Et il régule les événements essentiels à la vie, tels que la relaxation et la contraction des muscles, la division cellulaire et la réplication de l’ADN.

Les résultats ont également jeté les bases d’une recherche qui a conduit au développement d’une multitude de médicaments. Ceux-ci incluent le médicament anticancéreux Gleevec et d’autres similaires qui affectent la phosphorylation des protéines.

La jeunesse de Fischer a été « assombrie d’incertitudes », a-t-il déclaré dans une esquisse autobiographique pour le prix Nobel. Il est né à Shanghai et à l’âge de sept ans a été envoyé dans un pensionnat en Suisse surplombant le lac Léman, avec ses deux frères aînés.

C’est un de ses frères qui, sur les conseils de ses parents, lui a offert un microscope pour ses 16 ans. “C’était un trésor”, se souvient-il à l’âge de 99 ans, selon une nécrologie de l’UW.

Fischer a d’abord été attiré par l’étude de la microbiologie, mais s’est tourné vers la chimie sur les conseils d’un professeur qui lui a dit : « Les tubes à essai étaient plus utiles qu’un microscope pour les microbiologistes modernes.

Il a rejoint le département de biochimie de l’UW en 1956; la beauté naturelle de la région lui rappelait la Suisse. Et bien qu’il ait officiellement pris sa retraite en 1990, il a continué à assister aux séminaires de biochimie de l’UW et aux déjeuners des professeurs jusqu’au début de la pandémie.

“La beauté de la science est que vous savez toujours d’où vous commencez, mais vous ne savez jamais où vous finissez”, avait déclaré Fischer, selon la Fondation Nobel.

“Je me souviendrai d’Eddy à la fois en tant que scientifique et en tant que collègue chaleureux et merveilleux”, a déclaré à UW Medicine Trisha Davis, professeur et président du département de biochimie de l’UW. Lorsqu’il est passé par le département avant la pandémie, « il n’a jamais raconté deux fois la même histoire. C’était un grand homme. Il va beaucoup nous manquer.”

« Il était connu pour sa capacité à poser la ‘bonne’ question, quel que soit le sujet. Il parlait à des groupes grands et petits, scientifiques et autres », a déclaré Rachel Klevit, professeure de biochimie à l’UW, dans un e-mail. “Il parlait volontiers à n’importe qui et cherchait à en savoir plus sur eux et sur ce qu’ils trouvent intéressant.”

L’année dernière, le département a célébré son 100e anniversaire avec une série de séminaires mettant en vedette des scientifiques qu’il a encadrés et influencés. Il était également un pianiste accompli et a récemment interprété « L’Ode à la joie » de Beethoven devant un public en ligne de lauréats du prix Nobel et de jeunes scientifiques.

Il laisse dans le deuil deux fils et une belle-fille, ainsi que quatre petits-enfants, dont Élyse Fischer, qui obtiendra cet automne son doctorat à Cambridge, en Angleterre, en biologie structurale et biochimie.