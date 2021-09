Edmundo Sosa harcèle accidentellement le visage avec un jet

Edmundo Sosa va devoir une bière à l’arbitre de première base Junior Valentine après celle-ci.

Lors du match de baseball de lundi entre les Cardinals de St. Louis et les Mets de New York, le jeu a été interrompu après que Sosa a accidentellement percé Valentine dans la tête avec un lancer au premier. Sur une balle durement touchée au milieu, Sosa a ganté le ballon et a fait un jeu de spin-o-rama dans le but de faire passer le ballon en premier pour le retrait.

Malheureusement, le but de Sosa était un peu décalé sur ce jeu, et au lieu de faire passer le ballon en premier, il a frappé Valentine sur le côté de la tête, le laissant tomber instantanément.

Avertissement évident sur les vidéos ci-dessous pour un peu de sang et beaucoup de… douleur.

Je ne pense pas avoir déjà vu ça auparavant. Edmundo Sosa a jeté sauvagement et a frappé l’arbitre Junior Valentine au visage 😂 #STLFLY #LGM pic.twitter.com/HDcb6c9BkO – Tyler Gallo (@TylerAGallo) 13 septembre 2021

Le lancer d’Edmundo Sosa touche l’arbitre. Heureusement qu’il va bien. pic.twitter.com/vYGe6OInJ5 – Justin Groc (@justgroc) 13 septembre 2021

Heureusement, Valentine allait bien – et il est resté dans le jeu, miraculeusement !!! – car ils ont pu arrêter l’hémorragie et il a pu continuer ses fonctions.

Le visage de Valentine, cependant, a définitivement pris une raclée de tout l’incident.

Jamais vu un arbitre se faire harceler par une balle comme ça et 😳 pic.twitter.com/fjFnW8GIM6 – Evan Sporer (@ev_sporer) 13 septembre 2021

La blessure mise à part, je pense que ma partie préférée de ceci, personnellement, est le visage de Sosa après que son lancer ait renversé Valentine.

Oui, c’est le visage de quelqu’un qui sait qu’il a merdé. Heureusement, Valentine va bien, et j’espère qu’il n’y a pas de symptômes de commotion cérébrale persistants ou quoi que ce soit, car cela aurait pu être bien pire.

