Edouard Mendy a presque quitté le football, mais est maintenant considéré comme un candidat digne du Ballon d’Or et a arrêté de signer Gianluigi Donnarumma par Chelsea cet été

De plus en plus dans la communauté du football sont de plus en plus indignés qu’Edouard Mendy ait été snobé de la liste des 30 joueurs du Ballon d’Or.

Et le gardien de Chelsea a peut-être présenté ses meilleurs arguments pour qu’il figure sur cette liste prestigieuse à ce jour avec une performance exceptionnelle entre les bâtons lors de la victoire 1-0 de Chelsea à Brentford.

.

Mendy vient d’avoir un de ces jeux où il ne pouvait pas être battu

Mendy a nié les Bees à SIX reprises, dont un arrêt incroyable pour nier l’effort acrobatique de Christian Norgaard dans les arrêts de jeu.

« Quelqu’un explique pourquoi il n’est pas nominé pour le Ballon d’Or », a écrit son coéquipier de Chelsea Antonio Rudiger sur Twitter après le match. « Quelle performance… EDOUARD MENDY.

Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé si son gardien méritait d’être inclus, le patron des Blues Thomas Tuchel a répondu : « Oui. Mais tu sais, je suis content. Et il est plus important qu’il joue comme ça comme il l’a fait aujourd’hui que qu’il soit sur n’importe quelle liste.

« J’espère que ça ne le dérange pas, parce que ça ne me dérange pas trop. Il n’est pas trop influencé par ça.

.

Ben Chilwell a marqué le vainqueur mais Mendy a remporté les points de Chelsea

«Aujourd’hui, nous avons encore beaucoup compté sur lui aujourd’hui, c’est le gars qui joue si bien pour nous et dont nous sommes si heureux. Donc tout va bien.

Mendy est même applaudi par ses rivaux – la star de Liverpool Sadio Mane, qui joue certes à ses côtés au Sénégal, est incrédule que le joueur de 29 ans ne soit pas un candidat.

« C’est inacceptable, je ne comprends pas », a déclaré Sadio Mane dans une interview à Onze Mondial, par Marca.

« Edou est une personne très positive, nous en avons parlé ensemble et il continuera à se battre pour en faire partie. Pour moi, il a une place parmi ces 30 joueurs.

.

Mendy est de plus en plus reconnu

Le fait que Mendy soit même évoqué dans la conversation sur le Ballon d’Or est incroyable étant donné qu’il était sans club il y a sept ans et envisageait de quitter le football.

Gianluigi Donnarrumma est le seul gardien à figurer sur la liste des 30 joueurs pour la meilleure distinction individuelle du football. L’expert en transfert Fabrizio Romano souligne que Chelsea avait la possibilité de signer l’Italien pour un transfert gratuit cet été.

Mais la décision de s’en tenir à Mendy s’est avérée juste.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.