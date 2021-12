Edouard Mendy dans les buts, Trent Alexander-Arnold en défense, Declan Rice au milieu de terrain et Mohamed Salah en attaque… notre équipe de Premier League 2021 !

Le football de Premier League en 2021 a été incroyable, parfois chaotique, mais surtout à 100 miles par heure et absolument génial.

Nous vous avons proposé un certain nombre de matchs classiques sur le réseau talkSPORT avec certains des meilleurs talents du monde.

.

Manchester City a remporté le titre la saison dernière, mais combien de leurs joueurs font-ils partie de notre équipe de 2021 ?

Nous sommes ravis de pouvoir vous apporter autant de commentaires en direct et, heureusement, cela signifie que nous pouvons regarder ces superstars sous leur meilleur jour.

Nous avons vu des buts sensationnels, des passes décisives étonnantes, des super arrêts et d’énormes tacles en cours de route.

Mais qui ont été les meilleurs joueurs de Premier League que nous ayons vus au cours de l’année civile ?

Découvrez l’équipe talkSPORT de 2021 ci-dessous…

.

Les joueurs de Liverpool peuvent-ils dominer ? Gardien de but – Edouard Mendy

Après avoir été au chômage à l’âge de 22 ans après l’expiration de son contrat avec l’équipe française de Cherbourg, l’ascension de Mendy au sommet du football a été phénoménale.

Six ans après ce revers de carrière, le gardien de Chelsea a mis la main sur la Ligue des champions et est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.

Il ne fait absolument aucun doute qu’il a été le gardien de but le plus remarquable de 2021 et beaucoup se sont demandé comment et pourquoi il avait été évité pour le trophée Yashin – décerné au meilleur gardien de but chaque année – avec Gianluigi Donnarumma à la place.

Hormis un match inhabituellement médiocre à West Ham, il a été superbe au début de cette saison de Premier League, gardant huit draps propres lors des 18 matches de Chelsea jusqu’à présent ce trimestre.

.

Mendy est l’un des meilleurs gardiens du monde Arrière droit – Trent Alexander-Arnold

L’arrière latéral continue de s’améliorer, saison après saison.

Une grande partie de la raison pour laquelle Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota sont capables de marquer autant de buts est due à l’incroyable niveau de jeu d’Alexander-Arnold depuis l’extérieur.

Le produit de l’académie a été superbe pour Jurgen Klopp et, âgé de 23 ans, est déjà prêt pour sa plus grande saison de tous les temps avec deux buts et 11 passes décisives en 19 matchs, jusqu’à présent.

.

Alexander-Arnold délivre le ballon de loin mieux que quiconque Arrière gauche – Joao Cancelo

Cancelo peut prétendre être non seulement le meilleur arrière latéral de Premier League en ce moment, mais aussi l’un des meilleurs défenseurs du monde.

Au cours des 12 derniers mois, il a joué à un niveau vraiment de classe mondiale et fait partie intégrante de la façon dont Pep Guardiola joue.

Son un but et ses quatre passes décisives sont loin de raconter toute l’histoire cette saison et son rythme de travail inlassable du côté gauche (et droit) de la défense font de lui le joueur de City parfait.

.

Cancelo a été un énorme succès à l’arrière central de l’Etihad Stadium – Ruben Dias

La star portugaise est solide à l’arrière de Guardiola.

Il a été Premier Leaue Joueur de la saison pour 2020/21 et a poursuivi sa forme exceptionnelle ce trimestre.

La défense de Man City était souvent le point faible de leur équipe, mais plus maintenant et tout est dû à Dias.

.

Dias a été vital pour Man City au cours de la dernière année et demie Défenseur central – Antonio Rudiger

Il est incroyable de penser que sa carrière à Chelsea semblait ne mener nulle part au début de 2021.

Le plus souvent, l’Allemand a été relégué à l’écart sous Frank Lampard, Kurt Zouma lui ayant souvent été préféré pendant son mandat à Stamford Bridge.

Sous Thomas Tuchel, cependant, le joueur de 28 ans est devenu un animal différent dans les trois derniers de la défense des Bleus.

Mis à part un petit incident dans leur forme récente, il a contribué à des dizaines de draps blancs sous son compatriote depuis qu’il a pris les commandes.

En 2021, il ne fait aucun doute qu’il a été l’un des deux meilleurs défenseurs d’Angleterre.

.

Rudiger est solide à l’arrière mais peut aussi faire irruption avec le ballon Milieu défensif – Declan Rice

Un habitué de l’Angleterre, une apparition dans une finale du Championnat d’Europe et une grande raison pour laquelle West Ham vole haut cette saison.

Il n’est pas étonnant que les grands garçons de la Premier League tournent autour de l’est de Londres et cherchent désespérément à l’ajouter à leurs rangs.

Son 2022 pourrait être encore meilleur…

.

Le riz est impérieux pour le milieu de terrain des Hammers Central – Mason Mount

Compte tenu du rôle énorme joué par Lampard dans le développement de Mount, beaucoup s’attendaient à ce que le jeune milieu de terrain de Chelsea suive les traces de son mentor.

Après avoir ajouté des buts à son jeu, cela commence enfin à se produire. La star des Blues a atteint deux chiffres en Premier League cette année.

Mais Mount, c’est bien plus que des objectifs. Chelsea est une équipe totalement différente avec lui dans l’équipe – grâce à son intention et son énergie pressantes et offensives.

Il n’est pas étonnant qu’il soit parmi les premiers noms sur la feuille d’équipe étoilée de Thomas Tuchel.

.

Mount est une star pour le milieu de terrain central du club et du pays – Bernardo Silva

En dehors de Salah, le maestro portugais pourrait bien être le meilleur joueur de Premier League sous sa forme actuelle.

Il a été question de son départ de Man City cet été, mais il y a peu de chances que cela se produise après ses sept buts cette saison.

L’engagement du joueur de 27 ans envers l’équipe se caractérise par sa course infatigable, sa polyvalence et son habileté inégalée avec le ballon aux pieds.

.

Bernardo a été l’un des meilleurs joueurs de la saison 2021/22, jusqu’à présent Ailier droit – Mohamed Salah

Salah a tout simplement été sensationnel cette saison pour Liverpool avec une série de buts incroyables, de passes décisives et de performances gagnantes.

Le «roi égyptien» a été le fer de lance des Reds cette saison avec 15 buts et neuf passes décisives en 18 matchs et a été l’une des principales raisons pour lesquelles ils se battent pour un autre titre de Premier League.

À l’heure actuelle, cependant, toutes les personnes associées à Liverpool seront préoccupées par la situation du contrat de Salah, son accord actuel se terminant en 2023.

La hiérarchie du club doit faire tout son possible pour s’assurer qu’il reste avec le club jusqu’à sa retraite.

GETTY

Salah a également été élu septième du Ballon d’Or de cette année Ailier gauche – Heung-Min Son

Parfois séquencé, mais le Sud-Coréen a parfois été vital pour les Spurs, en particulier avec Harry Kane hors de forme cette saison.

Son rythme au compteur est une menace pour toute défense mais sa capacité à jouer des deux pieds et ses finitions généralement superbes font de lui l’une des stars exceptionnelles de la Premier League.

Sa production défensive peut le décevoir, mais sous Antonio Conte, il court plus que jamais et a inscrit sept buts et deux passes décisives malgré leur mauvais début de campagne.

.

Son a intensifié Kane en mauvaise forme Avant-centre – Jamie Vardy

En ce qui concerne les avant-centres, Harry Kane était sensationnel avant août et Michail Antonio a été plutôt bon par la suite.

Mais un seul n ° 9 a marqué des buts de manière constante tout au long de 2021 – et c’est Vardy.

Sans faire la une des journaux, l’Anglais n’a cessé de s’abîmer, faisant de lui un rêve pour les managers de Fantasy Football partout dans le monde.

.

Les bouffonneries de Vardy défient l’âge de l’équipe de Premier League de talkSPORT.com de 2021

Que pensez-vous de cette équipe ?

Offre de pari du jour

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org