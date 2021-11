Des images de l’intense régime d’entraînement d’avant-match d’Edouard Mendy ont vu le jour, aidant à expliquer pourquoi le tireur de Chelsea est dans une forme de classe mondiale.

Mendy a rejoint les Bleus en provenance de Rennes en septembre 2020, entrant comme solution tardive sous la forme de Kepa Arrizabalaga.

.

L’affichage vainqueur du match de Mendy contre Brentford en octobre a poursuivi son ascension vers la tranche d’élite du gardien de but mondial

Mendy a suivi une impressionnante troisième place avec Rennes en 2020 avec une victoire en finale de Ligue des champions l’année suivante

À 71 millions de livres sterling, l’Espagnol Kepa est le gardien de but le plus cher de tous les temps, mais a été abandonné en raison de mauvaises performances persistantes, Mendy s’appropriant instantanément la place dans le but.

L’international sénégalais de 29 ans était un sauveur de l’ancien manager Frank Lampard, avant de s’améliorer encore sous Thomas Tuchel, aidant Chelsea à remporter la gloire de la Ligue des champions lors de sa première saison.

Et pour les gardiens rivaux à la recherche d’indices sur la façon dont Mendy est passé d’une relative obscurité à l’un des meilleurs au monde en seulement un an, ses rituels d’avant-match peuvent donner quelques explications.

Des images de fans avant la victoire 3-0 de Chelsea contre Newcastle à St. James Park, où Mendy a accumulé sa sixième feuille blanche de la saison en tête de la ligue, montre ses exercices intenses.

Mendy était un mur de briques alors que des coups de feu lui étaient tirés à plusieurs reprises

Le gardien vedette a l’air aussi imbattable d’avant-match qu’il peut l’être pendant les 90 minutes

La signature de 22 millions de livres sterling est vue se faire tirer des coups de feu sur lui à bout portant par un entraîneur, détournant chacun d’eux avec ses réactions de vainqueur de la Coupe d’Europe.

Les performances de Mendy, comme lors de la victoire 1-0 à Brentford, ont conduit à affirmer qu’il était l’une des plus grandes signatures de Chelsea, tandis que certains de ses collègues ont été choqués qu’il ne figure pas sur la liste restreinte du Ballon d’Or.

« [Chelsea] avait un gardien qui a fait des miracles [against Brentford] et on pourrait dire qu’il a été l’une des meilleures recrues de Chelsea », a déclaré l’ancien attaquant de Stamford Bridge Tony Cascarino à talkSPORT.

«Il a coûté 17 millions de livres sterling à Rennes, est entré et a semblé entrer dans l’équipe. N’a montré aucun signe d’inquiétude sur les nerfs.

Antonio Rudiger, a été stupéfait que le gardien n’ait pas rejoint cinq de ses collègues de Chelsea sur la liste restreinte de 30 joueurs du Ballon d’Or.

« Quelqu’un explique pourquoi il n’est pas nominé pour le Ballon d’Or », a-t-il écrit sur Twitter.

« Quelle performance… EDOUARD MENDY », en référence à son match gagnant contre Brentford.

Son collègue international Sadio Mane n’a pas non plus été impressionné par le déroulement du vote, déclarant : « C’est inacceptable, je ne comprends pas.

« Edou est une personne très positive, nous en avons parlé ensemble et il continuera à se battre pour en faire partie. Pour moi, il a une place parmi ces 30 joueurs.