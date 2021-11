Edouard Mendy reproche à la presse de l’avoir confondu avec Benjamin Mendy

18/11/2021 à 14:26 CET

Edouard Mendy, gardien de but de Chelsea, a critiqué différents médias pour l’avoir confondu avec le footballeur de Manchester City Benjamin Mendy, qui a été inculpé de six chefs de viol et un d’abus sexuel.Mendy il s’est plaint sur les réseaux sociaux que divers médias avaient utilisé des photos de lui au lieu de celles du joueur de City, ainsi que des photos de son cousin, Ferland mendy, joueur du Real Madrid.

« C’est triste de voir qu’en 2021, aussi bien en France qu’en Angleterre, pour certains, les Noirs n’ont pas de noms ou de visages distinctifs. Ces « erreurs » sur les photos semblent de simples anecdotes, mais la vérité est que c’est le contraire, ils sont très symboliques », a déclaré Mendy.

« Ce n’est pas si difficile de faire la différence entre deux visages, surtout quand on a le maillot de l’équipe pour t’aider », a ajouté le joueur sénégalais.