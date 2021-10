Edouard Mendy, un pilier défensif pour Thomas Tuchel

19/10/2021 à 13:05 CEST

Le gardien de Chelsea Edouard Mendy est devenu l’une des figures les plus importantes du conseil d’administration de Thomas Tuchel. Dans la victoire serrée sur Brentford, l’équipe de Londres a signé un nouveau match sans but après avoir concédé à Manchester City et Southampton et reste en tête du classement avec 19 points sur 24 possibles.

Le Sénégalais, arrivé de Rennes à l’été 2020 en échange de 24 millions d’euros, a inscrit son 20e but sans défaite en 38 matchs de Premier League. Seulement Petr Cech (26 ans), Pepe Reina (32 ans), Alisson Becker (36 ans) et Roy Carroll (37 ans) ils ont eu besoin de moins de rencontres que l’Africain pour atteindre deux douzaines.

L’ancien gardien rennais a gagné la confiance de Thomas Tuchel et a été essentiel dans la réalisation de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe ces derniers mois. C’est la cinquième fois qu’il quitte sa cage inviolée cette saison en 10 matchs et l’a fait sur un total de 30 en 54 matchs depuis sa signature du football français..

Bastion défensif du champion d’Europe

Mendy est de loin l’un des joueurs les plus importants pour Thomas Tuchel. Le gardien a gagné l’écart devant Kepa Arrizabalaga, un ancien joueur de l’Athletic Club qui a coûté au total 80 millions d’euros, et a repris les trois bâtons à Stamford Bridge. Cette saison, il a disputé 10 des 12 matchs de l’équipe, dans les deux cas en raison d’une légère blessure aux côtes.

Le gardien de but n’a encaissé que 34 buts depuis sa signature pour Chelsea sur un total de 54 apparitions. A 29 ans, l’Africain a connu une explosion tardive, mais est actuellement l’un des gardiens les plus en forme et même il a gagné une présence dans son équipe nationale, le Sénégal, où il a joué un total de 14 matches.