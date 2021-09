Edouard nomme une grande tâche à venir alors que l’attaquant scelle le transfert de Palace

in

Crystal Palace a finalisé la signature de l’attaquant Odsonne Edouard pour un contrat de quatre ans qui maintient le Français à Selhurst Park jusqu’à l’été 2025.

Edouard – qui a été fortement vanté pour une sortie de Celtic Park au cours de la dernière année – a déménagé dans le sud-est de Londres pour un montant d’environ 16 millions de livres sterling. Les Eagles ont déménagé pour l’ancien jeune du PSG après avoir échoué à conclure un accord avec Arsenal pour Eddie Nketiah.

L’équipe de Selhurst Park a été occupée dans la fenêtre de transfert cet été en ajoutant Marc Guehi, Joachim Andersen, Conor Gallagher, Michael Olise et plus récemment Will Hughes à l’équipe du nouveau patron Patrick Vieira.

Mais la capture d’Edouard sera considérée comme leur plus gros coup à ce jour. Il a marqué 77 buts en 150 apparitions au Celtic pendant trois saisons complètes à Glasgow.

Commentant l’arrivée d’Edouard, le président Steve Parish a exprimé sa joie sur leur site officiel.

« Odsonne est un joueur de qualité éprouvée. C’était un joueur très demandé et je suis ravi qu’il ait choisi de rejoindre Crystal Palace comme un autre ajout fantastique à notre équipe.

S’adressant à Palace TV, Edouard a admis qu’il était ravi de faire le pas.

Cependant, il admet que faire ses preuves en Premier League sera son plus grand défi à ce jour.

« Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui, a-t-il déclaré. « Je ne peux pas [wait] commencer à s’entraîner avec l’équipe et à jouer pour ce club.

«Marquer des buts en Premier League peut être le plus grand défi de ma carrière. Mais j’ai confiance en moi et en mes coéquipiers pour réussir.

Le Celtic recrute un attaquant grec en remplacement d’Edouard

Le Celtic, quant à lui, a recruté l’attaquant grec Giorgos Giakoumakis du club néerlandais VVV-Venlo pour un contrat de cinq ans.

L’attaquant a été plafonné six fois au niveau international au cours de la dernière année. Il a terminé la campagne Eredivisie 2020/21 en tant que meilleur buteur avec 26 buts.

L’ancien attaquant de l’AEK Athènes, âgé de 26 ans, a déclaré sur le site officiel du Celtic : « Le Celtic est l’un des grands clubs de football du monde avec les meilleurs supporters.

« C’est un club que j’admire depuis si longtemps. Ce sera désormais un honneur de porter ce fameux maillot.

“Savoir que le manager voulait tellement que je rejoigne le Celtic est vraiment une leçon d’humilité et cela me fait savoir que j’ai fait le bon choix.”

