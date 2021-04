EDR Stock: Le cours de l’action Endeavour gagne alors que Larry Ellison et Michael Dell montent à bord

le Groupe Endeavour (NYSE:EDR) le cours de l’action a gagné plus de 5% le premier jour de négociation, et les investisseurs y prêtent une attention particulière. En fait, il semble que l’action Endeavour ait également attiré des soutiens de haut niveau lors de son introduction en bourse, notamment Larry Ellison et Michael Dell. Alors, que devez-vous savoir maintenant?

Surtout, Endeavour est une société de portefeuille qui se consacre entièrement au divertissement et à la richesse de sa propriété intellectuelle. Il possède UFC, la société américaine de promotion des arts martiaux mixtes. Endeavour est également la société mère des Professional Bull Riders, Euroleague, On Location, IMG et de la société de talent hollywoodienne William Morris. Ensemble, ce portefeuille représente un vaste enjeu dans le sport, les événements en direct et la représentation des talents.

Aujourd’hui, il semble que les investisseurs apprécient vraiment ce qu’Endeavour a à offrir. L’action Endeavour a commencé à se négocier à 24 $, le sommet de sa fourchette de prix d’introduction en bourse. Cela signifie que la société a rapporté 511 millions de dollars en offrant 21,3 millions d’actions au prix.

Et Endeavour est passionnant même au-delà de son introduction en bourse. Selon l’entreprise, c’est à cause de la force de l’activité sportive. Le président d’Endeavour, Mark Shaprio, a expliqué que les sports sont toujours en demande, quelle que soit la plateforme ou le lieu. Pour cette raison, il espère que l’introduction en bourse d’Endeavour verra le succès à long terme et le soutien des investisseurs de détail. Il prévoit également d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour investir davantage dans l’UFC et développer l’entreprise.

Le cours de l’action Endeavour gagne avec de gros contributeurs

Donc, au-delà du large attrait du sport, qu’est-ce qui a tant aidé le cours de l’action Endeavour à gagner autant lors de sa première journée de négociation?

Une réponse vient de ses soutiens de premier plan. Selon Sportico, l’introduction en bourse a attiré un bon nombre de nouveaux actionnaires reconnaissables. La liste comprend les anciens propriétaires de l’UFC, Frank et Lorenzo Fertitta, Larry Ellison et Michael Dell. Des fonds comme le Groupe d’investissement Dragoneer et Mubadala, un fonds d’investissement souverain des Émirats arabes unis, a également participé en tant que nouvel investisseur à l’introduction en bourse. Lac d’Argent a également fait la liste.

Ce ne sont pas de petits noms, et clairement, les investisseurs y ont prêté attention. Alors qu’Endeavour se familiarise avec sa vie sur les marchés publics, surveillez de près l’action EDR. Avec l’aval d’Ellison, Dell et les frères Fertitta, il s’agit certainement d’une nouvelle offre à surveiller.

Vous pouvez en savoir plus sur l’introduction en bourse d’Endeavour ici.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.