Edson Barboza aura son troisième Main Event UFC : “Je suis toujours motivé pour gagner”

Le Brésilien Edson Barboza disputera ce samedi son troisième événement principal à l’UFC, dans une carrière qui a été dans l’organisation présidée par Dana White pendant près de 11 ans. Le duel avec le Géorgien Giga Chikadze met face à face la neuvième et la dixième place du classement poids plume (moins de 66kg), et ‘Junior’ promet, un duel qui sera une vraie guerre et est un potentiel ‘combat de la nuit’ .

« C’est toujours spécial de faire le main event, presque tous les yeux sont là pour voir le main event. Je suis très heureux car les années passent et je continue d’être un bon divertissement, faisant toujours de bons combats, offrant toujours un spectacle aux gens qui regardent »a déclaré le combattant de 35 ans dans une note avec le site Combate.

“Je suis toujours motivé pour gagner”, a déclaré le Brésilien et a garanti que ce samedi : “Ça va être une guerre!”.

Edson Barboza a éliminé Shane Burgos lors de son dernier combat – Photo : .

Avec 22 victoires et neuf défaites, Edson effectuera son quatrième combat poids plume après être revenu du poids léger. Il a fait ses débuts en division avec une défaite contre Dan Ige, mais a ensuite remporté des victoires contre Makwan Amirkhani et Shane Burgos. Bien qu’il ne nie généralement pas un combat, Edson admet qu’il s’attendait à un adversaire mieux classé.

«Bien sûr, j’attendais un garçon en haut du classement, mais c’est un genre de combat qui me motive beaucoup, et je sais que ce sera un grand combat. Je sais que les gens veulent ce combat ! Et c’est un combat en main event, donc c’est une chose de plus pour me pousser à faire ce combat. », Colline.

