Edson Barboza projeté dans un combat explosif contre Giga Chikadze à l’UFC Vegas 35

14 mai 2021 ; Houston, Texas, États-Unis ; Edson Barboza lors de la pesée de l’UFC 262 au George R Brown Convention Center. Crédit obligatoire : Troy Taormina-USA TODAY Sports

En grande phase dans UFC, Edson Barboza était projeté avant le combat avec Giga Chikadze, qui sera la star de l’UFC Vegas 35 ce samedi.

Dans le Journée des médias de l’événement, le Brésilien se dit motivé par l’opportunité et attend la chance de mener un combat explosif avec celui qui a accepté de l’affronter.

«C’est un bon combattant, il a six combats à l’UFC. Il a l’air bien dans les combats qu’il a gagnés, et quand l’UFC m’a proposé le combat, j’ai dit: “Oui, c’est vrai.” J’aime les bons combats. J’ai dit oui à ce combat sachant que ce serait un bon. Et les gens veulent le voir. Cela m’a beaucoup motivé à dire oui au combat, car ça va être une guerre », expliqué Barboza.

Depuis qu’il a fait ses débuts en poids plume, Edson a remporté deux des trois combats en UFC. Une perte de décision partagée controversée à Dan Igé, et deux victoires consécutives contre Makwan Amirkhani et Shane Burgos. Désormais, le relais est à la recherche de sa troisième victoire consécutive et explique son explosivité après tant d’années d’activité.

« J’ai compris que j’étais plus âgé et j’avais un cliché dans ma carrière parce que ça me tuait et, à l’entraînement, j’avais toujours des guerres en eux. Je l’ai appris, et aujourd’hui, je me sens à mon meilleur. Fort, rapide, sans blessures et dans la meilleure forme de ma carrière. C’est fou, parce que si vous me demandiez il y a des années, je dirais probablement que je serais là depuis longtemps. Et, aujourd’hui, j’ai l’impression : “Hé, je peux faire ça beaucoup, beaucoup plus longtemps, je me sens bien.” conclu Edson.

Après ses débuts en 2009, Edson Barboza a un dossier de 22-9. Avec 13 victoires pour KO / TKO. Actuellement, le Brésilien occupe la neuvième position du classement et est proche d’atteindre le Top 5 de poids plume, si vous gagnez ce combat.

