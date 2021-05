Edtech: Fliplearn vise à embarquer 50 étudiants lakh d’ici 2025

La plateforme propose également des quiz gamifiés en tant qu’expérience d’apprentissage participatif, améliorant ainsi les capacités cognitives des étudiants et augmentant leur capacité d’attention.

Fliplearn Edge, une plate-forme d’apprentissage pour les écoles qui a été lancée juste avant le premier verrouillage en 2020, a annoncé un plan ambitieux pour inscrire 50 étudiants lakh et 5000 écoles à travers l’Inde d’ici mars 2025.

Fliplearn Edge, une application qui offre une expérience d’apprentissage personnalisée avec un contenu interactif, a enregistré une augmentation du nombre d’abonnés avec plus de 4 élèves de lakh, 18000 enseignants et plus de 400 écoles à se joindre à cette période de transition depuis 2020, lorsque le gouvernement- les verrouillages prescrits ont fermé les écoles à travers l’Inde.

Fliplearn Edge a été lancé en mars 2020 par Fliplearn et permet une communication transparente, des devoirs automatisés et une solution d’évaluation de classe pour l’administration scolaire et les enseignants. La plateforme propose également des quiz gamifiés en tant qu’expérience d’apprentissage participatif, améliorant ainsi les capacités cognitives des étudiants et augmentant leur capacité d’attention.

Plateforme d’enseignement et d’apprentissage en ligne primée basée sur un abonnement, Fliplearn Edge propose également du contenu organisé par des joueurs de classe mondiale pour le paysage indien K-12. L’application a été conçue pour compléter l’apprentissage d’un enfant à l’aide d’un contenu numérique amusant et interactif qui a été mappé à tous les conseils d’éducation en Inde. Il est spécialement conçu pour les écoles et offre tout le nécessaire pour une expérience d’apprentissage virtuelle et un apprentissage continu. C’est aussi un pont de communication entre les enseignants et les parents.

En septembre 2020, Fliplearn avait annoncé un accès gratuit à sa plate-forme Fliplearn Edge jusqu’en mars 2022, dans le but d’aider à combler le déficit d’apprentissage créé par la pandémie. Divya Lal, fondatrice et directrice de Fliplearn, a déclaré: «Nous avons lancé la plate-forme Fliplearn avec la vision de fournir une solution académique complète aux étudiants et avons essayé de concevoir notre application de manière à ce que les étudiants, les parents et les enseignants puissent s’intégrer dans son interface. de manière transparente. Notre objectif est l’apprentissage continu et l’éducation sans entrave pour tous. Nous avons fixé un objectif ambitieux pour Fliplearn et espérons élargir notre empreinte dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 afin que les étudiants de ces villes puissent également avoir accès à un contenu de qualité et à un e-learning abordable.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.