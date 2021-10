Edtech : la perte de la Chine pourrait bien s’avérer être le gain de l’Inde, déclare Nikhil Mahajan, co-fondateur & ED Finance, CL Educate

Nikhil Mahajan, co-fondateur et ED Finance, CL Educate

La société d’éducation CL Educate a deux secteurs verticaux, « consommateur » et « entreprise ». Alors que la marque de préparation aux tests Career Launcher fait partie de la première verticale, la dernière est célèbre dans les cercles B2B sous le nom de Kestone. « Covid-19 a été pour nous une opportunité de faire évoluer les entreprises numériques », déclare Nikhil Mahajan, co-fondateur et ED Finance, CL Educate. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que sur le front des « consommateurs », l’activité numérique de l’entreprise a généré des revenus 4X au cours de la période et que dans le segment « entreprise », l’expansion géographique a joué un rôle clé dans la croissance. Extraits :

L’espace edtech devient de plus en plus compétitif. Comment CL Educate peut-il se différencier ?

Les cinq piliers qui nous permettront de rivaliser efficacement dans l’espace edtech sont les « segments de marché », les « offres de produits », le « lieu », le « coût » et le « déploiement de technologies de pointe ».

Actuellement, Career Launcher est leader du marché dans trois segments : MBA, droit et BBA/IPM. L’ajout d’un leadership sur le marché dans deux autres segments majeurs est essentiel à une croissance rentable. Ce qui distingue Career Launcher des autres, c’est notre réseau physique. Malgré Covid-19, notre réseau physique de plus de 100 partenaires commerciaux a survécu. Avec un déploiement de technologies de pointe dans l’engagement des produits et des clients, CL Educate est bien placé pour affronter la concurrence émergente des acteurs de l’edtech.

La Chine a récemment annoncé une répression contre son écosystème edtech. Quel impact cela aura-t-il sur l’Inde ?

La consolidation dans l’espace edtech est attendue depuis longtemps, et il n’est pas surprenant que les organisations qui ont atteint un certain niveau d’échelle se regroupent sous une bannière commune. De plus, avec un certain nombre de start-ups bénéficiant de fonds d’investisseurs, l’achat d’overbuild est un moyen évident d’atteindre l’échelle, en réduisant le délai pour réussir sur un marché. Nous l’avons fait nous-mêmes dès 2004 avec notre acquisition de Law School Tutorials que nous avons construit en une marque dominante dans le domaine de la préparation aux examens de droit.

La répression de la Chine est une tournure intéressante dans le sens où les investisseurs ont été contraints de saigner de l’argent sur un marché qu’ils exploitaient auparavant. La perte de la Chine pourrait bien s’avérer être le gain de l’Inde, les investisseurs se tournant vers l’Inde, où il existe un potentiel de croissance similaire et un marché massif, et avec une stabilité considérablement plus grande.

Cette décennie pourrait bien être l’ère de l’edtech indienne, tout comme les années 1990 l’ont été pour le secteur informatique.

Alors, l’espace edtech indien sera-t-il de plus en plus consolidé ?

Bien que la consolidation soit sans aucun doute en cours, il y a de la place pour beaucoup plus, et ce qui permet cela, c’est la profondeur énorme qui existe déjà dans cet espace et à quel point il semble presque infiniment évolutif. Nous prévoyons 4 à 5 grandes histoires edtech cotées et rentables qui se dérouleront dans les années à venir. Nous pensons également que certaines des grandes maisons industrielles feront une entrée stratégique dans l’éducation en se concentrant sur des modèles de produits et de services axés sur la technologie et les actifs. Les Tatas, Reliance, HCL, Wipro sont déjà investis ici sous une forme ou une autre.

Cela peut-il être une source de préoccupation pour des marques comme CL Educate ?

Nous avons eu une longueur d’avance et sommes actuellement la seule edtech répertoriée. Grâce à une technologie de pointe, nous passons d’une entreprise de services uniquement à une entreprise de produits edtech dans les trois prochaines années. Notre objectif est que, dans cinq ans, au moins 33% de nos revenus soient basés sur les produits, le rendant ainsi extrêmement évolutif. Les services d’enseignement et de mentorat haut de gamme construits sur ces produits évolutifs continueront de contribuer à la majeure partie des revenus restants.

Quelles sont vos perspectives pour l’année prochaine pour l’espace indien d’edtech et de préparation aux tests ?

Il ne fait aucun doute qu’en raison de Covid-19, le comportement des consommateurs a changé pour toujours. Bien qu’il y ait toujours des personnes qui auront besoin d’un enseignement en face à face, l’exposition forcée à la classe cloud et son acceptation en tant que moyen de prestation de qualité ne font plus aucun doute. Alors que la Chine met ses entreprises de technologie électronique sous une pression énorme et que les investisseurs devraient se retirer rapidement, je m’attends à ce qu’une grande partie de ce financement aille à l’Inde, ce qui devrait permettre une mise à l’échelle plus rapide des sociétés de technologie informatique indiennes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.