Edtech peut faire des merveilles pour les établissements d’enseignement modernes : Nitin Vijay, fondateur et directeur général de Motion Education

Pour ceux qui ont accès à la bonne technologie, il est prouvé que l’apprentissage en ligne peut être plus efficace de plusieurs manières. La phase de verrouillage a également vu la création de nombreuses applications d’apprentissage en ligne et a également aidé de nombreuses applications d’apprentissage en ligne existantes à toucher des millions d’utilisateurs. Le graphique des utilisateurs ou des abonnés de ces applications d’apprentissage en ligne en Inde et ailleurs a montré une augmentation significative et il parle beaucoup des revenus générés par ces applications d’apprentissage en ligne. La plupart des applications d’apprentissage en ligne en Inde et même dans le monde proposent des offres lucratives pour attirer l’attention et attirer les abonnés. Financial Express Online rattrapé Nitin Vijay, fondateur et directeur général de Motion Education, qui prépare les étudiants aux JEE, NEET, NTSE, KVPY, Olympiades et autres concours, et a parlé de l’industrie indienne de l’edtech et plus encore. Extraits :

Parlez-nous de votre entreprise et de l’idée qui la sous-tend ?

Motion Education (ME) est un établissement d’enseignement de premier plan dans le pays, connu pour préparer les étudiants aux examens JEE, NEET, NTSE, KVPY, Olympiades et autres. Après avoir terminé l’ingénierie de l’IIT-BHU, j’ai décidé d’aider les futurs ingénieurs, médecins et scientifiques avec des connaissances de qualité et des compétences compétitives. Ainsi, pour leur offrir la meilleure expérience de coaching, nous avons fondé ME, un panthéon des cours préparatoires, en décembre 2007.

Nous avons commencé cette entreprise avec seulement 10 000 roupies. Après 14 ans, ME ainsi que ses centres d’études dans 41 villes indiennes sont prêts à atteindre un chiffre d’affaires de 100 crores de roupies au cours de cet exercice (exercice 2021-2022). Aujourd’hui, l’organisation excelle également dans le paysage de l’Ed-tech et a récemment lancé de nombreux modèles d’apprentissage hybrides.

Pouvez-vous décrire votre modèle économique ?

Chez Motion Education, nous préparons les étudiants à divers examens compétitifs tels que JEE, NEET, NTSE, KVPY et Olympiades à travers de nombreux cours à court et à long terme via des modes hors ligne et en ligne.

Quel est votre point de vue sur l’edtech pendant la pandémie et pouvez-vous partager vos idées sur l’avenir ?

Edtech peut faire des merveilles pour les établissements d’enseignement modernes. Qu’il s’agisse de réduire les coûts administratifs, de coordonner les équipes offshore ou de mesurer les résultats, EdTech est phénoménal sur tous les fronts. Équipés de l’analyse des modèles et des algorithmes de tendance, les enseignants d’aujourd’hui disposent de meilleurs outils d’évaluation qui donnent une analyse complète de chaque élève. En outre, EdTech permet aux chercheurs et aux développeurs de contenu de préparer du matériel d’étude personnalisé pour les étudiants.

Pourquoi pensez-vous que votre entreprise a besoin d’exister sur le marché d’aujourd’hui ? Qu’aimeriez-vous changer dans cette industrie?

Motion Education est la réalisation de notre rêve de rendre une éducation de qualité à la fois accessible et abordable en Inde. Et, nous avons accompli cette mission dans une large mesure. Au fil des ans, ME est devenue une marque Ed-tech enviable ; établi de nombreuses nouvelles références et normes dans l’industrie. L’institution suit une trajectoire de croissance inégalée à Kota (Rajasthan) et ses succursales s’étendent dans 41 villes à travers l’Inde. Motion Education innove constamment dans ses services, sa méthodologie d’enseignement et son matériel d’étude, et les résultats sont à la fois remarquables et gratifiants.

Pourquoi choisissez-vous de cibler les aspirants JEE/NEET ? À quel type de problèmes les enfants sont-ils confrontés et comment les startups comme vous les résolvent-elles ?

Mon père et moi sommes ingénieurs de formation. La physique et les mathématiques sont nos matières préférées. Les aspirants au JEE et au NEET trouvent souvent ces deux sujets difficiles, mais notre matériel de cours personnalisé et notre pédagogie conviviale les aident à transformer leur peur en motivation.

Comment la technologie de pointe change-t-elle le modèle d’éducation en Inde ?

Les start-up dotées d’une infrastructure numérique avancée et d’un personnel bien formé dans le secteur de l’éducation investissent massivement dans l’IA, le ML et d’autres technologies intelligentes pour saisir de profondes opportunités dans l’industrie EdTech en croissance rapide en Inde. Le contenu personnalisé apparaît comme un Saint Graal dans l’écosystème activé par l’IA. Aujourd’hui, les instituts universitaires et d’entreprise adoptent l’EdTech pour favoriser l’apprentissage à des fins variées. Sur la base des tendances de croissance, les experts estiment qu’EdTech en Inde représentera une industrie de 10,4 milliards de dollars d’ici 2025 et de 30 milliards de dollars d’ici 2030.

Parlez-nous des fonds que vous collectez et comment ils vont aider votre modèle d’entreprise ?

Il n’y a pas eu de collecte de fonds dans le passé immédiat. Au contraire, nous investissons une grande partie de nos revenus annuels dans la technologie et l’infrastructure. Récemment, Motion Education a inauguré son nouveau bâtiment à plusieurs étages « Daksh » situé à Dadabari, Kota. Réparti sur une superficie de 50 000 pieds carrés, Daksh est bien équipé avec toutes les installations modernes et une infrastructure de qualité pour apporter des solutions éducatives efficaces.

À l’avenir, quels seront vos principaux domaines d’intervention ? Quels sont vos projets d’extension ?

Après un succès retentissant dans le paysage du coaching institutionnel en Inde, Motion Education a l’intention de combler le manque d’offre dans le secteur de l’éducation en fournissant une plate-forme aux éducateurs en herbe pour libérer leur potentiel et leurs compétences innovantes. MyBizKid, un programme futuriste d’entrepreneuriat en ligne pour les enfants, s’aligne parfaitement sur les objectifs des trois programmes phares de PM Modi, à savoir Startup India, Skill India et Digital India. Au-delà d’infuser des compétences aux enfants, le programme les motive à récolter ces compétences dans l’intérêt individuel et communautaire. Son approche pratique guide les enfants à devenir la prochaine grande chose plutôt que d’être simplement un talent qualifié.

