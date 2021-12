Edtech PlanetSpark présente Spark Tank

Avant la sortie de la première saison de Shark Tank en Inde, la société edtech PlanetSpark, dans le but de former des enfants à devenir des communicateurs confiants, a annoncé le « Spark Tank ». Dans ce cadre, des enfants de moins de 17 ans présenteront leurs idées commerciales d’un million de dollars pour impressionner le jury, dans le but de récolter les investissements de ces «requins». Le jury de Spark Tank sera composé de personnalités d’affaires estimées, dont l’investisseur providentiel Vikas Kuthiala.

Au cours de ce méga événement s’étalant sur quatre semaines, des enfants âgés de 7 à 17 ans de toute l’Inde, des États-Unis, des Émirats arabes unis et d’Europe présenteront leurs idées commerciales pour devenir l’un des plus jeunes entrepreneurs au monde. « Les étudiants seront jugés non seulement sur le mérite de leur idée d’entreprise, mais aussi sur leur capacité à communiquer et à vendre avec succès l’idée aux membres du jury », a déclaré PlanetSpark.

Le co-fondateur Maneesh Dhooper a déclaré : « La présentation de Spark Tank est très bien intégrée à notre objectif de rendre les enfants des communicateurs confiants et de les former aux compétences professionnelles, dont la communication et la prise de parole en public sont une partie importante. L’idée est aussi de susciter leurs ambitions entrepreneuriales en leur donnant une longueur d’avance. Avec autant d’icônes du business pour adolescents qui ont émergé du monde entier ces dernières années, nous souhaitons déployer une approche holistique qui ne se limite pas seulement aux sessions de formation mais aussi à son application pratique. De plus, c’est aussi une excellente occasion de permettre et de préparer ces enfants qui ont vraiment l’étincelle pour devenir les leaders de demain. »

Pour enregistrer leur entrée, tous les participants doivent faire une présentation vidéo d’une durée maximale de 3 minutes expliquant l’idée d’entreprise préliminaire et la soumettre avant le 23 décembre. Le concours est ouvert à tous les étudiants de PlanetSpark au-dessus de la 3e année, dont les 15 meilleures entrées seront présélectionnés pour le prochain tour. Après les séries de projections suivantes, seuls six étudiants auront la chance de présenter leurs idées au jury, lors de l’événement principal qui se tiendra en direct sur YouTube, le 10 janvier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.