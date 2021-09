Edu défend l’entreprise de transfert d’Arsenal et demande aux fans de “juger l’équipe lorsqu’ils jouent ensemble”

in

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a défendu les activités de transfert estival du club après un début de campagne épouvantable.

Les Gunners ont dépensé 156 millions de livres sterling avant la nouvelle saison, plus que tout autre club de Premier League, mais sont au plus bas sans points ni buts après trois matches.

GETTY

Edu est à Arsenal depuis 2019, devenant leur premier directeur technique

GETTY

Mikel Arteta subit une énorme pression

Beaucoup ont remis en question les dépenses d’Arsenal, avec six joueurs recrutés et seulement deux susceptibles de se disputer immédiatement les places en équipe première – Martin Odegaard et Ben White.

Mais Edu insiste sur le fait que les Gunners ont essayé d’ajouter de la profondeur – et ne peuvent pas être jugés tant que chaque joueur n’est pas disponible.

Le Brésilien a déclaré à Sky Sports : « Nous avons souffert l’année dernière parce que nous avons perdu beaucoup de joueurs et nous n’avions pas vraiment de bons renforts pour jouer.

«Je crois que nous avons besoin d’une équipe pour gagner des matchs. Nous avons besoin d’une équipe pour être en bonne position à la fin de la saison car il ne s’agit pas seulement du premier XI. Nous avons besoin d’une fondation.

Les blancs ont coûté 50 millions de livres à Arsenal

« Bien sûr, cela nous a fait mal d’être dans cette situation. Nous sommes blessés, je suis blessé. Je ne veux pas voir le club là-bas, mais je veux voir l’équipe jouer ensemble. Jugeons l’équipe quand ils jouent ensemble.

«Pourquoi quelques clubs autour de la Premier League ne font-ils que signer un ou deux joueurs? C’est parce qu’ils ont déjà la fondation. Ils ont déjà préparé l’équipe. Je suis désolé, mais la réalité est que nous ne le faisons pas.

Cependant, Edu admet que la situation actuelle est inacceptable et prend ses responsabilités.

Il a ajouté : « Je comprends la pression. Je comprends la pression sur moi, Mikel, le conseil d’administration et le club parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement n’est pas acceptable.

“Mais maintenant, c’est le moment pour tout le monde d’être ensemble et j’aimerais voir les gens avancer dans les moments difficiles et prendre la responsabilité. Je suis responsable de ce que nous faisons.

